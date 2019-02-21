Смоки Мо о дружбе с Децлом, баттле с Oxxxymiron и возвращении вайба «Кара-Тэ»

В течение ближайших двух недель Смоки Мо выпустит альбом «Белый блюз», в который войдет трибьют Кириллу Толмацкому под названием «Дважды» (и это не единственная пластинка, которую стоит ждать фанатам Александра в этом году). STUDIO 21 пообщались со Смоки о новом релизе, работе с Кизару и слухах о бое менторов на Versus Fresh Blood 4.

О знакомстве с хип-хопом:

Я жил в Купчино, и там был ларек, где продавались аудиокассеты. Среди всех кассет я выделил одну, потому что мне понравилась обложка — это был Kris Kross, их первый альбом, где они стоят в джинсах задом наперёд, и меня это привлекло. Я был мелкий и попросил маму, чтобы она купила мне эту кассету, и всё, понеслась!

Первым по-настоящему впечатлившим меня альбомом был Onyx «Bucdafucup».

Вообще я рос на таких группах как Сектор Газа, Агата Кристи, Nirvana, Prodigy, поэтому хип-хоп стал для меня открытием. В Onyx была какая-то агрессия, искра, которая меня зацепила. Потом я задумался, что могу делать так же. Изначально я перечитывал чужие тексты, тренировался. Я тогда фанател от питерской команды DA 108 и перечитывал их тексты, тексты Дельфина, мне тогда было лет 15.

Сейчас нет каких-то конкретных артистов, которых я постоянно гоняю в плеере. В основном, в моем плейлисте крутые треки из подборок, которые только выходят. На момент написания «Кара-Тэ» и «Время Тигра» это были Wu-Tang, M.O.P., Onyx, Nas, Mobb Deep, Busta Rhymes и вся нью-йоркская братва того времени.

Русские MC предпочитают Восточное побережье, потому что в 90-х годах Нью-Йорк был мейнстримом. Конечно, западный рэп тоже присутствовал в лице Snoop Dogg, Dre и прочих, но основная часть артистов, которые были в топе, слушали Нью-Йорк.

Топ-3 MC от Нью-Йорка: Nas — за лирику, Busta Rhymes — за флоу и технику, Jay-Z — за вклад в культуру, хотя я мог бы назвать намного больше людей. Ну а на западе — конечно же, Tupac, Snoop и Dre. Другие имена даже не приходят в голову.

Biggie вне рейтингов, Biggie это Biggie. Он получил статус культового, но есть Big L — парень, которого застрелили. Он претендовал на статус сильнейшего лирика Нью-Йорка того времени. Он был культовым, гениальным, но ему просто не повезло, он попал под случайную пулю на улице, и сейчас о нем мало кто знает.

О русском хип-хопе:

Сегодня это уже новая культура, я помню её другой. Она меняется каждый день, и никакого общего ощущения у меня от неё нет. Про старую могу сказать: поскольку в этой культуре не было денег, мы стремились не к деньгам, а к общению, потому что никто даже не надеялся, что будут деньги. Все объединялись, был коннект, и в Америке было то же самое. Сейчас культура гораздо больше разделилась, стала более коммерческой, она превратилась в бизнес и гонку, кто раньше придет к финишу.

Мой хип-хоп — это мой способ общения с миром. Если бы не он, я не смог бы донести свои мысли.

В русском хип-хопе сегодня всё хорошо. Все, кому надо, видят то, что было, берут для себя лучшее. В новой школе есть очень адекватные и грамотные ребята, которые всё делают клево. Например, Кизару — это человек из новой школы, который знает корни, респектует и врубается в то, что было до него. Знает имена, знает хип-хоп, очень грамотный чувак в этом плане. Он давно в игре, а не просто решил делать рэп, потому что это модно. Он еще стрельнет нормально с новым материалом.

О работе с молодыми артистами:

Мне поступает много предложений от представителей новой школы, но в 90% случаев я отказываюсь, потому что мне это не совсем интересно. За последние два года у меня были фиты с Жаком Энтони, Кизару, Jaman T — представитель Казахстана. Я считаю, что это очень мало. Если взять 2009 год, я фитовал каждый месяц с кем-то. Сейчас я сосредоточен на сольном творчестве, потому что мне есть, что сказать.

Самое главное преимущество молодых артистов в том, что они позволяют себе чаще выходить за текстовые и музыкальные рамки. Это относится не только к нашей стране, в Америке то же самое.

Когда я рассказываю про те времена и себя в то время, я рассказываю про кого-то другого, потому что я всё переосмыслил и начал заново, наравне со всеми. Я начал свой путь с альбома 2016 года, который называется «День третий».

О развитии хип-хопа:

Следующий шаг — посмотреть, что было актуально в 90-е, обратить внимание на нью-йоркскую школу и привнести это в новый звук, потому что сейчас очень большое влияние южного рэпа, трэп-музыки. Нью-йоркский звук должен мутировать во что-то новое. Logic, например, подает это именно так, как было. Но интереснее, если это будет синтезировано с трэп-музыкой, с 808-ми. Сейчас, кстати, некоторые исполнители на западе делают это, но в основном всё уходит в танцевально-клубную музыку.

О Децле:

Мы очень долгое время дружили. Кирилл был первым человеком, кто в 2005 году привел меня на Gazgolder, когда он еще не был музыкальным лейблом, и рэперов там ещё не было. Это было скорее арт-пространство. Это факт. В последнее время мы очень мало общались, но я не хочу об этом говорить в эфире. Как-нибудь, если мне захочется, я расскажу об этом.

Когда этот человек был жив, мало людей интересовались его творчеством. Сейчас таких людей всё больше: его разбирают на цитаты, интересуются, о чем он говорил. Пусть послушают, у кого есть уши, да услышат, что он имел в виду. Чувак был глубокий и знал многое, читал много литературы. Как мог, передавал это в своих текстах. Ему было абсолютно наплевать на мейнстрим, на бизнес-схемы в музыке, он был просто трушным чуваком.

О своем творчестве:

Я стараюсь быть максимально честным — говорить, что думаю, хотя всё я сказать не могу, потому что может понестись поток сознания. Я стараюсь доносить до людей что-то правильное. Мои любимые альбомы у меня самого — «День первый», «День третий» и «Белый блюз», который выйдет совсем скоро. На этой неделе альбом уходит на релиз и выйдет в течение 10-14 дней. Кроме того, скоро выходит новый сингл «Дважды», он посвящается Кириллу Толмацкому.

Об альбоме «Белый блюз»:

Обложка — это оммаж Баския, я его большой поклонник. Но сделать такую обложку было не моей идеей, это была идея художника. Он даже написал целую статью, в которой всё объясняет, приводит примеры из моего творчества, рассказывает историю создания обложки. В общем, очень интересно получилось.

«Белый блюз» — это ощущение. Когда ты будешь слушать альбом, ты его поймаешь.

Я никогда не выстраивал в голове концепций, они сами меня находят и сами воплощаются. На этом альбоме вообще нет фитов. Если сейчас у меня появляются с кем-то совместки, они выходят скорее синглами.

В 2019 от меня стоит ожидать еще один новый альбом, кроме «Белого блюза».

О бое менторов на Versus Fresh Blood 4:

Боя менторов не будет, потому что ни со стороны Мирона, ни с моей стороны нет особой заинтересованности в этом. Мне интересно было бы попробовать, мы долго вели разговоры на эту тему, но в итоге сошлись на мнении, что нет. При этом на YouTube можно найти наш баттл в формате фристайла 2018 года, и на этом баттле я победил, поэтому, возможно, Мирон боится проиграть второй раз. Мы приглашали в гости актера Епифанцева, и он отдал мне победу.

О вдохновении:

Нет конкретных вещей, которые меня вдохновляют, вдохновение приходит само. Возможно, путешествия, женщины, но не факт. Вот раньше меня вдохновляли женщины.

О возвращении вайба «Кара-Тэ»:

У Тарантино спрашивали: «Вы сняли «Криминальное чтиво», почему вы ещё такое не снимете?». Он отвечал: «Так я его уже снял». Я написал «Кара-Тэ» один раз, зачем мне делать это второй раз?