СМОКИ МО | IN PERSON

В интервью для «In Person» Смоки Мо вспомнил, каково было расти в Купчино в 90-х, рассказал о своих самых ужасных гастролях и дружбе с Децлом.

Также он поделился мнением о новом рэпе и прокомментировал модный среди молодежи тренд на «жирные члены».