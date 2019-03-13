Smokepurpp признался, что разыграл биф с Lil Pump

В конце февраля, сразу после релиза альбома Пампа «Harverd Dropout», между ним и его давним другом Smokepurpp произошла неожиданная ссора. Перп заявил, что написал и спродюсировал главный хит Газзи «Gucci Gang» и до сих пор не получил за него денег. Памп, в свою очередь, напомнил, что свел Перпа со многими важными людьми в индустрии, после чего сделал знаменитое заявление о том, что именно он «изобрел SoundCloud». Тогда многие фанаты не поверили в серьезность зарождающегося бифа, посчитав его пиаром нового альбома Lil Pump (и, как оказалось, были недалеки от истины).

Сегодня Smokepurpp прокомментировал конфликт в твиттере, развеяв последние сомнения: «Чуваки, вы же знаете, что мы с Пампом лучшие друзья, интернет так легко обдурить», — написал он.

Летом Smokepurpp и Lil Pump представили клип «Nephew» от режиссера Millicent Hailes, автора видео «Up» Lil Uzi Vert и Young Thug, а после записали совместный трек «ION», который попал на свежий альбом Пампа «Harverd Dropout».