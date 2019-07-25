Экскурсия по дому Slowthai в клипе «Toaster»

Самый заметный британский новичок Slowthai, не так давно выпустивший дебютный альбом «Nothing Great About Britain», вернулся с клипом на трек «Toaster». Вернее, это даже не клип, а шестиминутное видео, в котором артист возвращается в свой дом детства. Там уже живут другие люди, но это не мешает Тайрону рассказывать о любимых вещах и делиться воспоминаниями. Трек «Toaster» просто играет на фоне, и временами Slowthai под него почитывает.

Pitchfork похвалил дебютную пластинку Slowthai и поставил альбому 8.4 баллов из 10. Релиз получился крайне злободневным — он затронул такие проблемы современной Британии как Брексит, высокий уровень бедности и классовая вражда.