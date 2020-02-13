Slowthai устроил скандал на вручении наград NME

Slowthai устроил скандал на церемонии NME, где получал награду в номинации «Герой года». Во время исполнения трека «Deal Wiv It» с Mura Masa он снял рубашку и спрыгнул в зрительный зал, после чего залез на стол и облил гостей церемонии шампанским. В конце выступления он снял штаны и повернулся задом к зрительному залу.

Кроме того, Slowthai успел испортить отношения с ведущей церемонии комиком Кэтрин Райан: он вырвал у нее микрофон, попытался обнять и предложил «понюхать его парфюм» (в сети это расценили как сексуальное домогательство). После этого артист кинул микрофон в зал, но его выбросили обратно на сцену вместе со стаканами. В ответ на это Slowthai кинул в толпу стеклянный бокал. На этом рэпер не остановился — он подрался с одним из зрителей, после чего его вывели охранники.

(2/2) katherine, you are a master at your craft and next time i’ll take my seat and leave the comedy to you. to any woman or man who saw a reflection of situations they’ve been in in those videos, i am sorry. i promise to do better. let’s talk here. — tyron. (@slowthai) February 13, 2020

После происшествия Slowthai извинился за свое поведение в твиттере: «Пожалуйста, передайте мою награду Кэтрин, она настоящий герой года. То, что началось между нами как шутка, переросло в постыдное поведение с моей стороны. Мне ужасно жаль, мои действия не достойны оправданий, мне нет прощения. Я не герой.

Кэтрин, ты настоящий мастер своего дела. В следующий раз я займу свое место и предоставлю комедию тебе. Я извиняюсь перед всеми мужчинами и женщинами, которые увидели на видео отражение ситуаций, которые происходили с ними в жизни. Обещаю исправиться, давайте поговорим».