Slowthai и Denzel Curry в монохромном клипе «Psycho»

Slowthai — самый заметный новичок из Британии, который не так давно выпустил дебютный альбом «Nothing Great About Britain» (Pitchfork оценил пластинку на 8.4 баллов из 10). На днях он выпустил экранизацию трека «Psycho», записанного с рэпером из Флориды Denzel Curry. В клипе — традиционная для обоих артистов агрессивная читка, вращающаяся камера, хоррор-семпл и Slowthai на детском велосипеде. Описание к ролику предупреждает, что видео содержит много мигающих изображений.

В этом году Denzel Curry выпустил свой четвертый альбом «ZUU», который посвятил тоске по родным местам, пляжам и утренним туманам Флориды. В этом релизе он отдает дань уважения всем, кто оказывал на него влияние последние 24 года. В частности, трек «RICKY» посвящен отцу Дензела, «YOO» напичкан местным сленгом, а на фите в «BIRDZ» отметился земляк рэпера из Майами — Rick Ross.