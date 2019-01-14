Trippie Redd против Slim Jxmmi из Rae Sremmurd

В октябре прошлого года Swae Lee из Rae Sremmurd рассказывал, что работает над сольным EP. Эта новость мало кого удивила, потому что в 2018 Swae успел записаться с Post Malone, Rich the Kid, Travis Scott, Nicki Minaj, а также засветиться в клипе Wiz Khalifa «Hopeless Romantic». Уже тогда в сети возникли слухи, что дуэт может распасться, и теперь у них появилось достаточно веское основание. В твиттере второго из братьев Браунов — Slim Jxmmi — появился пост о том, что «он не Rae Sremmurd и сам будет плыть или идти ко дну». Впоследствии твит был удален, но его успел заметить DJ Akademiks, написавший: «Надеюсь, что он шутит. Сначала Узи удалил альбом, а теперь Rae Sremmurd распались?». Зато Trippie Redd не расстроился вообще: «Наконец-то он понял, что мы слушаем только парты Swae», — написал он. «Оставайся в детском саду», — ответил ему Slim Jxmmi, после чего Trippie продолжил перепалку в своем инстаграме, где назвал оппонента «bitch», а его песни «music trash».

Тем временем в аккаунте Rae Sremmurd появился уклончивый пост, не подтверждающий и не опровергающий распад дуэта. «Браться останутся братьями, SREMMLIFE навсегда», — говорится в нем. Ранее в интервью Тиму Вествуду Swae Lee сообщил, что работа над следующим альбомом Rae Sremmurd «Sremm4» идёт полным ходом, однако точной даты релиза не назвал.