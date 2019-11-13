Скриптонит и 104 записали совместный EP «Не ври, не верю»

В этом году Скриптонит не выпускал больших релизов, сосредоточившись на коллаборациях в рамках объединения Musica36 и своем проекте Gruppa Skryptonite, дебютный EP которого — «Solitude» — вышел в апреле. Чуть позже, в августе, артисты лейбла представили свою первую компиляцию «Как я провел это лето», на которой отметились знакомые широкой публике Truwer и 104, а также менее известные исполнители объединения — Райда, Kali и Maqlao.

Новый релиз «Не ври, не верю» — это совместная работа Скриптонита с его близкими соратниками Truwer, 104 и харьковским музыкантом Вандер Филом. Также на EP присутствуют Kali (летом он выпустил дебютный релиз «Не бери в голову») и артист «Газгольдера» Lucaveros.

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