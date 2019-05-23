Skepta выступит на фестивале Locals Only

После трехлетнего перерыва в Россию вернется легенда грайма Skepta. 29 июня на фестивале Locals Only в Санкт-Петербурге он исполнит свои главные бэнгеры «It Ain’t Safe», «Praise the Lord» и другие.

Locals Only пройдет летом в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. 29-30 июня в петербургском «Севкабель порту» выступят авторы хитов «No Type» и «Black Beatles» Rae Sremmurd. Компанию им составят Denzel Curry, OFFMi и Пошлая Молли. В Москву фестиваль вернется 20 июля — в этот день на площадке «Лужников» свои сеты отыграют инди-рок-группа American Authors, OFFMi и Пошлая Молли. В Сочи мероприятие пройдет 7 сентября — там выступят Мачете, Звери и PLC.