Skepta анонсировал альбом «Ignorance Is Bliss»

Skepta сообщил, что готовит альбом «Ignorance Is Bliss» — первый полноформатный релиз после пластинки «Konnichiwa», выпущенной в 2016 году и получившей премию Mercury Prize (ежегодная премия, присуждаемая за лучший альбом Великобритании и Ирландии). В 2017 году лондонский MC отметился 6-трековым EP «Vicious», после которого сосредоточился на коллаборации с Nike.

Ожидается, что альбом «Ignorance Is Bliss» выйдет 31 мая и будет состоять из 13 треков, у которых пока нет названия. Кроме того, Skepta показал обложку релиза, который уже доступен для предзаказа. Ранее в этом месяце артист рассказал, что первоначально планировал назвать альбом «SkLEVEL», а также отметил, что работал над новым материалом усерднее, чем обычно.