«Ignorance Is Bliss» — новый альбом Skepta уже здесь

После заслуженного трехлетнего перерыва Skepta вернулся с новым лонгплеем «Ignorance Is Bliss». Его предыдущий полноформатный альбом «Konnichiva» вышел в 2016 году и получил премию Mercury Prize (ежегодная премия, присуждаемая за лучший альбом Великобритании и Ирландии). В 2017 году лондонский MC отметился 6-трековым EP «Vicious», после которого сосредоточился на коллаборации с Nike.

Как и ожидалось, новый проект состоит из 13 треков вместе с ранее представленными «Bullet from a Gun» (в ней Skepta упоминает, что не так давно стал отцом: «All I know here’s no better feeling / Than getting home and seeing my little girl in the cot») и «Pure Water». В гостевом списке – Wizkid, Cheb Rabi, J Hus и другие.

Вместе с новым альбомом Skepta выпустил клип на песню «Greaze Mode» — это остросюжетный боевик в стиле 1970-х, снятый под руководством режиссера Мэтта Уолкера. По сюжету Skepta и его напарник Nafe Smallz грабят банк, однако в какой-то момент ситуация выходит из-под контроля.

Кстати, Skepta скоро заглянет в Россию, чтобы исполнить свои главные хиты — «It Ain’t Safe», «Praise the Lord» и другие, так что ловите его в Питере на фестивале Locals Only.