Signal-2020: что нужно знать о главном рейве этого года

В четверг в арт-парке Никола-Ленивец стартовал четвертый фестиваль Signal — уникальное событие, объединяющее музыку и архитектуру. Помимо живых выступлений и диджей-сетов, гостей ждут масштабные арт-объекты и новинка этого года — 8-метровая голограмма-телемост с хедлайнерами Vladimir Ivkovic, Blawan и Bambounou. Что касается концертной сцены, на ней в этом году выступят Shortparis, Mujuice и Kedr Livanskiy. Подробнее об условиях проведения Signal-2020 в эфире STUDIO 21 рассказали архитектор, идеолог и основатель фестиваля Сергей Фадеев и продюсер музыкальной программы Андрей Морозов.

Об идее фестиваля

Сергей: Идея сделать фестиваль в Никола-Ленивце была у меня уже лет десять, с тех пор, как я в первый раз там оказался. Это произошло на Архстоянии — другом крупном фестивале, который проходит в Никола-Ленивце (в этом году, кстати, Архстоянию 15 лет, мы их поздравляем). На это мероприятие я попал в качестве молодого архитектора и был очень впечатлен — это сумасшедшая энергетика, потрясающая природа, прям Русь.

Потом я стал заниматься музыкой, у меня появился свой клуб. Как следствие, четыре года назад возник проект фестиваля, который мы с тех пор развиваем. У нас появляются новые сцены, растет комьюнити, организация становится более четкой. Наша команда каждый год увеличивается — в этом году нас более 500 человек.

Никола-Ленивец — это удивительная территория, крупнейший арт-парк Европы, где на протяжении 25 лет архитекторы со всего мира строили объекты и инсталляции. Фестиваль, в свою очередь, тоже развивает территорию, добавляет новые инсталляции и благоустраивает пространство. Арт-парк расположен на стыке двух природных зон. Это низина, высохшее устье древней реки, окруженное лесами и полями. А акустическая поляна — ландшафтный объект в центре фестиваля, чаша, где очень круто распространяется звук.

О музыкальной программе

Андрей: Мы с Сергеем познакомились в контексте клуба Rodnya, у нас сложились хорошие отношения, и сотрудничество перетекло в фестиваль. В рамках Signal мы работаем с прошлого года, но с Никола-Ленивцем я связан уже давно. В 2014 году я занимался музыкальной программой «Ночи новых медиа», а в 2015-16 годах — Архстояниями. Но я все время думал: «Почему в Никола-Ленивце до сих пор не появился свой музыкальный фестиваль?» Для меня появление Signal стало важным эпизодом в истории арт-парка.

Об инсталляции

Сергей: Ребята из Sila Sveta помогли нам сделать прямой телемост, который позволяет артисту видеть танцпол, а танцполу — артиста. Было довольно сложно донести до иностранных музыкантов, что же мы такое придумали, но все переговоры прошли успешно. Артисты будут в это время находиться в UK и Германии.

Андрей: Прикол этой технологии в том, что вся ее сложность на нашей стороне. От артиста требуется минимум: быть в однотонной светлой одежде на темном фоне, чтобы его силуэт можно было легко подцепить. Для них это максимально просто, мне кажется.

Сергей: Это будут восьмиметровые водяные полотна, на которые будет идти проект.

От ребят из Sila Sveta я знаю, что они уже использовали где-то водный экран, но большого количества водных экранов никогда не было, для них это тоже вызов.

На фестивале будет работать съемочная команда, и потом выйдет муви про фестиваль.

О лайнапе

Андрей: Фестиваль эволюционирует в целом, и в музыкальном плане он тоже меняется с каждым годом. Изначально отправной точкой было техно и экспериментальная электронная музыка. Но границы начинают размываться, потому что сами музыканты все более активно обращаются к другим жанрам, и мы стремимся охватывать новую территорию.

В этом году, например, у нас будет выступать Дельфин со своим новым проектом «Механический пес». В этом амплуа он делает мрачную электронную, немножко антиутопичную музыку со своим обработанным вокалом.

О сценах

Андрей: У нас всего четыре сцены, у каждой есть свое настроение, продиктованное локацией и исторической составляющей. Главная сцена фестиваля называется одноименно — Signal. Это главный танцпол, где проходят самые эффектные выступления, диджей-сеты и лайвы, часто аудио-визуальные, потому что каждый год для этой сцены Sila Sveta делает инсталляции.

У нас есть сцена Prizma — это такой бар в лесу. Ты бредешь по тропе и попадаешь в очень уютное место, где можно провести время, потанцевать и послушать музыку.

Mobius — это рельефное многоуровневое пространство, где можно оказаться на вершине, а можно забуриться в глубину.

Ну и Meadow — большая открытая локация, где можно сесть и зачилить, слушая живую музыку и электронные лайвы. Там проходят основные выступления бэндов, артистов с живыми инструментами. Среди хэдлайнеров в этом году будет группа Shortparis, Mujuice со своим сольным лайвом, Bad Zu.

О саб-ивентах

Андрей: Сцена Prizma — это место, которое ежегодно принимает все саб-ивенты. Каждый год к нам приходят новые организаторы, уже известные своими мероприятиями, и на 8-10 часов превращают это пространство в свой уголок.

Некоторые саб-ивенты меняются, а другие стабильно проводятся из года в год — например, московская серия вечеринок System 108.

Об арт-грантах

Сергей: Помимо саб-ивентов, у нас есть большая программа арт-грантов. Это гранты на создание инсталляций и арт-объектов, которые мы проводим с самого начала фестиваля, и с каждым годом эта программа расширяется. В этом году у нас пять грантов на пять тем инсталляций. Мы получили рекордное количество заявок — 250 штук. Люди сидели на карантине и придумывали арт-объекты, это очень круто. Мы выбрали шесть объектов, которые можно увидеть на фестивале.

Проекты присылаются в свободной форме, но обязательно должны содержать визуализацию и смету. При этом самое главное, чтобы концепт был интересным. Далее мы составляем шорт-лист, и жюри (которое в этом году состояло из восьми человек, мэтров самых разных креативных индустрий) выбирают проекты, которые будут реализованы.

О сложностях организации фестиваля в этом году

Сергей: Мы на полгода выпали из жизни, не могли анонсировать фестиваль и контактировать с артистами и аудиторией. На момент начала пандемии мы продали уже порядка трех тысяч билетов. Большое спасибо нашим гостям, потому что за это время было возвращено только несколько десятков билетов.

Основная проблема, с которой пришлось столкнуться из-за пандемии, — невозможность анонсировать фестиваль. Только в конце июля власти дали разрешение. Времени оставалось уже так мало, что нам приходится делать фестиваль без спонсорской поддержки, что кажется абсолютно нереальным. Но все должно получиться.

Андрей: Также возникли сложности с артистической частью. Понятно, что при закрытых границах наши планы по иностранным привозам оказались под угрозой, мы до последнего момента не понимали, что возможно, а что нет. Были проблески, когда Россия объявила, что открывает границы с тремя странами, причем одна из них Британия. Мы надеялись, что сможем воспользоваться этим моментом. Но, к сожалению, после поездки в Россию артистам пришлось бы отсидеть дома двухнедельный карантин. Поэтому у нас возникла идея сделать историю с голографическими выступлениями. Можно даже сказать, что трудности форсируют принятие новых решений, которые в противном случае мы бы не попробовали.

О музыкальной резиденции

Сергей: Каждый год группа людей заранее собирается на территории фестиваля. Они ходят в полях, записывают звуки, синтезируют их, работают в студии и занимаются творчеством.

В этом году мы впервые сделали открытый набор и получили более ста заявок. Кураторы выбрали 10 человек — это молодые интересные музыканты, которые уже владеют навыками. Сейчас они все вместе создают открывающий концерт и контент для инсталляции Soundscape. Это ежегодная звуковая инсталляция, которая находится на тропе Мебиуса — многоуровневом овраге. На тропе расположены 16 динамиков, где удивительным образом переплетаются восемь звуковых дорожек.

Мы активно развиваем тему музыкальной резиденции в Никола-Ленивце. В этом году она собирается за десять дней, а в следующем мы планируем продлить ее на весь сезон, чтобы музыканты, артисты и художники могли собираться, общаться и создавать контент.

Андрей: Резиденция традиционно открывает фестиваль. Музыканты с кураторами на протяжении недели работают вместе, экспериментируют, и результатом этой работы становится перформанс.

Об образовательной программе Signal

Сергей: Большая часть образовательной программы вытекает из процесса создания фестиваля: обсуждаются вопросы развития парка, музыки, создания арт-объектов и архитектуры. При этом есть лекции приглашенных специалистов. Вся программа занимает два дня, проходит в пятницу и в субботу в дневное время.

О рекомендациях для гостей фестиваля

Сергей: Мы советуем брать с собой правильный настрой и подготовиться к тому, что это природа. В этом году нам повезло с погодой, но вечерами и ночью бывает довольно прохладно. Конечно, у нас будут уютные костры, но нужно быть готовым к разных погодным условиям.

Стоит подумать о месте размещения. На мой взгляд, самый классный вариант — сделать свой кемпинг, это отличный процесс и целое приключение. Конечно, можно поехать на один день, потусоваться и поехать обратно, но я рекомендую оставаться на несколько дней. Фестиваль идет четыре дня, и можно отлично провести там все выходные.

Для тех, у кого нет автомобиля, продуман трансфер — автобусы, которые ходят из Москвы. Также удобный способ — каршеринг на несколько дней. Единственное, рекомендую не выезжать в пятницу в 15-17 часов, потому что можно попасть в пробку.

Билет можно купить на сайте signal.live.