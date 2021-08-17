STUDIO 21 представит собственный шоукейс на фестивале Signal

С 19 по 22 августа на территории арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области пройдет фестиваль Signal — событие, которое традиционно объединяет музыку и архитектуру.

В этом году STUDIO 21 впервые заявит о себе на электронной сцене и представит собственный экспериментальный лайнап на фестивале Signal. Среди артистов, выступающих в рамках шоукейса от STUDIO 21, — продюсер Филипп Александров из проекта Bad Zu — дуэта, который создаёт экспрессивную электронику и вдохновляется культурой глобализма. Вслед за ним на сцену выйдут ZULUWARRIOR — московская уличная тусовка, известная любовью к британскому и французскому рэпу, за плечами которой громкие коллаборации и вечеринки во многих городах России и Европы.

Также в числе артистов, заявленных STUDIO 21, — DJ Sickfuck. Это диджей и продюсер американо-российского происхождения, которая успела выпустить релизы на FTP, Clandestine Records и Raw Russian. Кроме того, DJ Sickfuck основала кассетный лейбл экспериментальной электронной музыки и организовала одноименную серию событий Weird Nights.

Всего на сценах Signal, Möbius, Prizma, Meadow и Rodnya выступят около 100 артистов, среди которых основатель арт-платформы My Own Jupiter Николас Лутс, берлинский диджей Сонья Мунир, известная по всему миру Нина Кравиц, а также Shortparis, Аигел, Youra и многие другие. Помимо музыкальной программы, на фестиваль стоит ехать ради арт-резиденции, секретных вечеринок и кинопоказов. Купить билеты на Signal 2021 можно на сайте.