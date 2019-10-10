SHULYA — о хип-хопе, Dead Dynasty и собственном бренде STENO515

В эфире STUDIO 21 побывал SHULYA — дизайнер, создатель обложек к релизам Cream Soda, Pharaoh, Элджея и других, а также участник кировского объединения Коннект. В нашем интервью он рассказал, как начал работать с артистами, декодировал парочку обложек и объяснил, почему 60 тысяч за футболку — это нормально.

О детстве и увлечении рисованием

В детстве отец учил меня рисовать военную технику — танки, автоматы, солдатиков. Получалось, естественно, очень плохо, но, если бы я сейчас нашел эти рисунки, я бы их где-то использовал.

Четыре года я ходил в бесплатную художественную школу — это была инициатива моего дедушки. Вообще все, что связано с творчеством в моей жизни, произошло благодаря дедушке. У него два высших музыкальных образования, свой хор в Кирове, и он педагог. Он вселил в меня уверенность, что я должен достичь чего-то большего.

В школе я рисовал только потому, что мне было нечего делать. Я был неусидчивым и гиперактивным ребенком, ходил к психологу. Из-за этого у меня были проблемы с учебой.

В колледже, чтобы получить повышенную стипендию и закрыть свои пропуски, я рисовал праздничные стенгазеты — к 8 марта, к Новому году.

О работе с артистами

С самого начала я находил клиентов сам, работал с разными битмейкерами, потихоньку учился и развивался. Полтора года я работал бесплатно, мне просто нравилось, что я кому-то нужен, что кто-то разделяет мои взгляды. Когда тебя выбирают, это самое приятное чувство. Это значит, людям нравится то, что ты делаешь. А деньги — это прилагательное.

Я понял, что это серьезно, когда мне стали писать артисты, которые имеют вес, и предлагать суммы, которые я хочу. Я помню те дни, когда стал чувствовать востребованность, даже легкую. Я каждый день просыпался и получал от кого-то сообщения.

Обычно я не пытаюсь как-то себя определить, это делают люди. Кто-то думает, что я художник, кто-то — что графический дизайнер. А я просто стараюсь делать мир чуточку красивее. Вообще, чтобы называть себя графическим дизайнером, нужно иметь соответствующее образование, иначе ты как водитель без прав.

Обложки всегда приходится переделывать или дорабатывать, за исключением тех случаев, когда людям очень нравится то, что я делаю. Тогда они доверяют мне и отдают проект полностью. Если мне нравится идея артиста, я стараюсь ее реализовать как можно лучше. Если не нравится, я предлагаю свою идею, но всегда нахожу компромисс с клиентом.

У Big Baby Tape были разные идеи, и он обратился за помощью. Мы посидели и вместе сделали хороший проект. На этой обложке очень много текстуры с китайских картин, плюс у нее в целом есть легкий эффект картины. Я хотел добиться этого с помощью тусклого красного — так и получилось, нужно вглядываться, чтобы заметить детали. Ну и альбом называется «Dragonborn», поэтому там должен был быть дракон.

На обложке альбома Pharaoh «Phuneral» — волк: представь, что его там не должно быть, но ты его видишь. Изначально это была просто фотка на VHS и все.

Jeembo и Хаски «Топь» — это классная обложка. Здесь есть танки (до этого мы еще делали танки для Telly Grave). Еще тут изображены люди, которых жрет один здоровый человек, который имеет силу и власть. Обложка выполнена в стилистике старых панк-зинов.

Обложка для сингла «Мультибрендовый» — это просто коллаж из логотипов. Изначально все было сложено в виде черепа, но мы отказались от этой идеи. Всего было три варианта, но артисты в итоге убрали все логотипы, потому что у них могли возникнуть проблемы с правами, и просто оставили маленькую этикетку.

На обложке альбома Cream Soda «Комета» — манекен из железа, который отражает то, что происходит на фоне. Идея пришла ко мне случайно, и я показал себя с новой стороны — раньше я не работал с яркими цветами.

О хип-хопе

В последнее время я немножко устал от хип-хоп-культуры, потому что все стали делать однотипную музыку. Хочется больше абстрактных исполнителей. Но в целом я рад, что эта культура популярна, у молодежи есть возможность выразить себя.

О собственном бренде STENO515

Я не делаю фэшн — никогда не пытался сделать что-то, что будет на пике популярности. Хотя я слежу за тенденциями и тем, что происходит на рынке. Все пытаются выглядеть дорого, красиво. А я хочу просто красиво. Я стараюсь делать умеренные цены, но многие считают, что футболка не должна стоить 3 тысячи. А я считаю, что она должна стоить 60 тысяч.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SHULYA (@shulya.113kg) 7 Июн 2019 в 8:44 PDT

Одежда, которую выпускает мой бренд STENO515, делится на два типа: есть печатная продукция, а есть то, что делается эксклюзивно и по одному экземпляру. Мы выпускаем серию — допустим, 30 вещей, которые режем и красим своими руками. Мне бы хотелось, чтобы покупатели ценили этот труд.

Я начал делать одежду, потому что я очень большой человек и не могу найти вещей в обычных магазинах. Однажды я подумал, что могу сам себе что-то сделать. Тем более, у меня мама швея. Я поехал в магазин тканей и купил себе все, что нужно.

Одежда получалась слишком бланковой, и я решил что-то на ней нарисовать. Реализация меня не устроила, и я отложил эту идею. Спустя полгода я увидел интересного парня, который сейчас мой друг. Его зовут Анатолий Шакшин, и он художник. Мне понравились его картины, и он предложил попробовать порисовать на одежде. Наша первая кофта сейчас находится у админа Fast Food Music Бори. Он был нашим первым покупателем, и это нас вдохновило.

В каждую вещь я вкладываю какой-то посыл, но никогда не разжевываю его. Это, наверно, и минус, и плюс. Когда мы начинали, наши девизы были банальными — «fuck fashion» и так далее. Мы хотели показать, что можно в провинции и с нулем в кармане сделать что-то классное. Мы до сих пор руководствуемся этой идеей, но при этом растем и умнеем. Хочется показать миру что-то более масштабное.

О любимых брендах

Естественно, есть бренды, которые мне нравятся. Но сейчас с модой происходит примерно то же самое, что с хип-хопом: дизайнеры появляются каждый день. Ты смотришь на этот поток, и за день у тебя в голове собирается бионикл.

О диджеинге

Мне тяжело назвать себя диджеем, потому что это профессия, где ты должен все очень круто делать. Я бы не сказал, что я хорошо свожу музыку, но я делаю ее клевой.

О Dead Dynasty

До того, как я попал в объединение, я долгое время работал с битмейкерами из Dead Dynasty. Мне и сейчас нравится, что делают парни, они очень талантливые. Потом мы познакомились с Mnogoznaal чуточку ближе, начали общаться и работать. Макс познакомил меня со всеми участниками, в том числе с Глебом. Они стали подтягивать меня на дела и на работу. Я развивался и старался дать им максимум своих возможностей.

Конечно, время многих ссорит: люди уходят, расстаются. Где-то полгода назад я мечтал о возрождении Dead Dynasty, мечтал снова сплотить всех, как будто это возможно. Я всегда верил, что людей можно помирить. Но пришло время раскрыть глаза — скорее всего, это невозможно. Тем не менее, любой, кто был в Династии, — талант.

О планах

Есть люди, с которыми я уже работал, но хотел бы поработать еще. Например, Дима Хаски — он мне нравится и как человек, и как исполнитель, работать с ним реально интересно. У него есть посыл, и это клево.

Я всегда работаю с Mnogoznaal — это мой друг. Мне нравится его атмосфера, подход к работе. Мы пытаемся как можно точнее и качественнее выразить его внутренний мир. Мне очень нравятся ребята из Cream Soda, с ними безумно клево работать. Спасибо Диме Nova за то, что он знает подход к людям и всегда доверяет мне. Еще мне очень нравится работать с ребятами из ЛАУД. Они веселые, задорные парни, мои товарищи, и я рад, что знаком с ними.

В ближайшее время у меня будет выставка в Санкт-Петербурге. Надеюсь, что я покажу людям что-то интересное. Там будет много картин и вообще всего, что связано с моей жизнью.