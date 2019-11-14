До столичных концертов Shortparis осталось меньше недели

Петербургская группа Shortparis, которая уже давно превратилась из экспериментального проекта в главный арт-панк колллектив страны (в основном благодаря лайвам, больше напоминающим шаманские ритуалы), даст концерты в столицах: 16 ноября — в питерском СК «Юбилейный», а 21 ноября — в московском Adrenaline Stadium.

В начале месяца Shortparis выпустили третий студийный альбом под названием «Так закалялась сталь». В него вошли девять треков, включая хиты «Страшно» и «Стыд». Участники группы назвали свой новый лонгплей «движением от глянцевых форм к протесту, лишь иллюзорно возможному внутри поп-культуры».

Вслед за релизом вышел клип на заглавную песню альбома, посвященный проблеме насилия: в кадре солдат убивает сослуживцев, нападает на прохожих, а в конце приходит домой и делает себе харакири. Сюжет видео пересекается с трагическими событиями в Забайкальском крае, где в октябре солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев. При этом музыканты отмечают, что клип не является осмыслением каких-либо конкретных происшествий, так как сценарий к нему был написан еще летом.

SHORTPARIS