Шарлот — о знакомстве с Face, хип-хопе и будущем альбоме

Шарлот — музыкант из Самары, который исполняет легкую минималистичную поп-музыку под аккомпанемент рояля. В интервью Сэму он анонсировал новый альбом, который выйдет весной, и коллаб с рэпером, чье имя пока держится в секрете. Также Эдуард рассказал, кто из артистов его вдохновляет и почему он предпочитает не зацикливаться на музыке.

О своем музыкальном бэкграунде

Мой музыкальный бэкграунд — это выступление в самых худших барах. В течение трех лет я сменил несколько групп. Это было самое начало моей концертной деятельности, я шлифовал свои композиторские навыки. В общем, учился выступать и писать музыку с ребятами, мы вместе делали аранжировки. В 18 я захотел ехать дальше, но ребята не пошли за мной.

Среди исполнителей, воспитавших мой вкус, — The Beatles, Майкл Джексон и Николай Басков. Шутка, третьего исполнителя нет. Может быть, группа Кино в последнее время. Но они скорее помогли мне понять русскую натуру и эпоху, которая до сих пор не закончилась.

О своей музыке

Моя музыка состоит из личных историй, переживаний, невозможных ситуаций — из того, что хотелось бы иметь, но этого нет. Но это скорее касается раннего творчества. Например, когда я писал о любви, я писал о том, чего не было. Мои друзья особо не видят разницы между мной и моим творчеством. Я не просто пою и пишу песни, я могу еще и играть.

О хип-хопе

Я очень сильно подпитываюсь хип-хоп-культурой, часто знакомлюсь с ее представителями и удивляюсь, насколько это разносторонние люди. Когда ты слушаешь хип-хоп, тебе кажется, что это люди с узким мышлением, потому что они постоянно твердят об одном и том же, так что тебе кажется, что они глупые. И когда ты с ними знакомишься, то удивляешься, насколько это не так.

О знакомстве с Face

С Ваней Face мы познакомились в инстаграме. Я написал ему два года назад и предложил сделать что-нибудь совместное. Естественно, он меня проигнорировал. Но потом прошло время, он сам мне написал, мы посмеялись над этим, и вскоре он пригласил меня выступить на его концерте в Москве.

Еще я выделяю Моргенштерна, потому что этот парень всегда говорит про себя правду. Также мне нравится, как Скриптонит относится к музыке, к индустрии. У меня есть совместные работы с рэперами, но с кем — пока секрет. Этот человек мой ровесник, и у меня есть с ним фотография в инстаграме.

О будущем альбоме

Это будет набор историй о том, что происходило со мной в последнее время. Сентябрьский альбом тоже был набором историй, только за более длительный период — за всю жизнь. А в этот раз — конкретно за полгода, но песен получилось больше, и, как мне кажется, эти песни более разносторонние. Альбом выйдет весной.

О фильмах

Мне бы хотелось написать музыку к мультфильму — по атмосфере и легкости мне это больше подходит, чем кино. Мой любимый мультик — «Простоквашино». Из саундтреков мне нравится «Песня трубадура» и музыка из «Ну, погоди». А если говорить про фильмы, я люблю «Властелин колец».

О музыке из своего плейлиста

Есть электронный проект Ishome, и я бы всем порекомендовал альбом «Confession» 2013 года.

О планах на ближайшее десятилетие

Я хочу путешествовать, повидать мир, возможно, пожить где-то в другом месте и заниматься не только музыкой, попробовать себя в разных индустриях, может быть, в науке. Музыкой я могу заниматься два дня в месяц.