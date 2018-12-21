Мария Шарапова снялась в клипе на песню Spice Girls «Wannabe»

Российская теннисистка Мария Шарапова показала своим поклонникам, что умеет двигаться не только на корте.

Шарапова опубликовала у себя в Instagram ссылку на видеоклип с ее участием на культовую песню «Wannabe» легендарной группы Spice Girls.

Yes filming this video was slightly embarrassing. 😂 But here it is. A little Spice Girls 🎤 to start your day. https://t.co/OJf1F8d4mX — Maria Sharapova (@MariaSharapova) 20 декабря 2018 г.

Вместе с Марией в клипе танцевали и дурачились польская модель Магдалена Фраковяк, американская бизнес-леди Оливия Палермо и другие героини журнала Vogue.