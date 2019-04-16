ScHoolboy Q выпустит альбом «CrasH Talk» на следующей неделе

Новый альбом ScHoolboy Q будет называться «CrasH Talk» и выйдет в следующую пятницу, 26 апреля — трейлер пластинки уже доступен в соцсетях артиста. Недавно подопечный лейбла TDE выпустил два сингла, которые, скорее всего, войдут в готовящийся релиз — «Numb Numb Juice» и совместка с Трэвисом Скоттом «CHopstix». Помимо этого, в записи альбома принял участие Кендрик Ламар — его голос звучит в трейлере.

«CrasH Talk» станет первым альбомом ScHoolboy Q со времен «Blank Face LP», вышедшего в 2016 году. С тех пор Q выпускал только фиты и отодвинул дату релиза из-за смерти своего друга Мака Миллера. В интервью Зейну Лоу он рассказывал, что альбом покажет его с новой стороны: «Я всегда был искренним, но показывал не все. Сейчас я счастливый парень, отец, и я больше не болтаюсь по району без дела. Теперь я стараюсь направлять своих друзей на правильный путь».