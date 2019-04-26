«CrasH Talk» — первый альбом Schoolboy Q за три года

Schoolboy Q планировал выпустить альбом «CrasH Talk» ещё в прошлом году, но решил отложить релиз из-за смерти своего друга Мака Миллера. Он уверял фанатов, что альбом закончен, но ему надо немного времени, чтобы смириться со случившимся. «Я был не готов приходить на радиостанции, потому что первое, о чем бы меня спросили, — Мак Миллер», — объяснил подопечный TDE на концерте прошлой осенью.

В середине апреля он официально объявил дату релиза и треклист. В списке гостей альбома — Travis Scott, 6lack, Ty Dolla $ign, 21 Savage и Kendrick Lamar. «Я старался угодить людям на всех моих предыдущих пластинках, таких как «Oxy» и «Blank Face», — рассказал он в интервью Breakfast Club, — но на этом альбоме я такой, какой я есть».

Предыдущий альбом Schoolboy Q «Blank Face LP» вышел в 2016 году.