Гангстерские разборки в клипе ScHoolboy Q «Dangerous»

Апрельский релиз ScHoolboy Q «CrasH Talk» сложно назвать обещанным громким камбеком. Groovy сделал личный альбом, который закрыл тему темного прошлого и продемонстрировал рэпера как любящего семьянина.

С момента релиза Скулбой выпустил парочку дерзких экранизаций («Numb Numb Juice» и «Floating»), а в новом клипе на трек «Dangerous» с Kid Cudi Куинси полностью посвятил себя проблемам калифорнийского гетто. История о гангстерской мести завершается словами Махатма Ганди: «Око за око, и весь мир ослепнет».