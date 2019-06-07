«Властелин Калек»: послушайте дебютный альбом Saluki

Saluki — бывший продюсер Dead Dynasty, в последнее время активно развивающийся как исполнитель, выпустил дебютный альбом «Властелин Kалек». Он состоит из 15 треков, в записи которых приняли участие его бывшие соратники по DD — White Punk и Noa, а также Boulevard Depo, Платина, Rocket, 104, Lizer и другие. В комментарии для «Афиши Daily» Saluki рассказал, что намеренно собрал на альбоме абсолютно разных артистов: «Мне интересно было совместить несовместимое, всегда нравилось, как поступали Трэвис и Канье, приглашая уйму андеграундных и попсовых исполнителей и продюсеров, сообща создавая целый пласт музыки».

В прошлом году Saluki представил свой первый полностью русскоязычный релиз «Улицы, дома» — семь треков с фитами от Boulevard Depo, Tveth и Rocket. В этом году Арсений планирует выпустить еще один релиз — совместный с White Punk.

Наше интервью с Saluki читайте здесь.



