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Продюсер Dead Dynasty Saluki выпустил релиз «Улицы, дома»

Продюсер Dead Dynasty Saluki выпустил релиз «Улицы, дома»

Битмейкер Dead Dynasty Арсений Несатый, известный под никнеймом Saluki, представил свой первый полностью русскоязычный релиз «Улицы, дома». В него вошли семь треков с фитами от Boulevard Depo, Tveth и Rocket. Арсений уже давно работает не только как продюсер, но и как исполнитель, правда, до этого все его релизы выходили на английском.

Saluki – автор музыки ко многим хитам артистов распавшегося объединения YungRussia. Его, пожалуй, самый известный сингл – «5 минут назад» от Pharaoh и Boulevard Depo.


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