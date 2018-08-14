Продюсер Dead Dynasty Saluki выпустил релиз «Улицы, дома»

Битмейкер Dead Dynasty Арсений Несатый, известный под никнеймом Saluki, представил свой первый полностью русскоязычный релиз «Улицы, дома». В него вошли семь треков с фитами от Boulevard Depo, Tveth и Rocket. Арсений уже давно работает не только как продюсер, но и как исполнитель, правда, до этого все его релизы выходили на английском.

Saluki – автор музыки ко многим хитам артистов распавшегося объединения YungRussia. Его, пожалуй, самый известный сингл – «5 минут назад» от Pharaoh и Boulevard Depo.



