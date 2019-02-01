Saluki о съёмках клипа «Тупик», доходах саундпродюсера и сравнениях со Скриптонитом

В эфире STUDIO 21 Saluki поделился воспоминаниями о Dead Dynasty, рассказал о курьезах на съемках клипа «Тупик», а также объяснил, за что ему нравятся альбомы «Astroworld» и «Testing». В 2019 году он выпустит совместный релиз с White Punk, а также сольный альбом, намеченный на конец марта.

О предыдущих псевдонимах:

Я думаю, что нужно делать какое-то разделение между английской историей, которую я хотел делать под L1L A1DS, непонятной историей с HORRORKING и продюсированием, которым я хотел заниматься под именем Saluki. Я решил, что нужно всё объединять и работать. Разные псевдонимы — это бредово даже с маркетинговой точки зрения.

О релизе «УЛИЦЫ, ДОМА»:

Так как я больше продюсер, мне интереснее выстраивать в альбоме целостное звучание и потом от него отталкиваться. Единой концепции в текстах, я думаю, нет, это вообще больше микстейп.

Любимый трек с релиза — «Реприза».

До альбома не было даже никакого желания делать что-то большое. Наверно, такая парадигма существования музыканта, что сегодня рэп привлекает внимание, и он более интересен слушателям, чем написание инструментальной музыки.

О сравнениях со Скриптонитом:

Наверное, все мы на чем-то основываемся, пробуем какие-то вещи. Я не знаю, подсознательно ли это происходит, мы просто что-то впитываем в себя. Но на следующем альбоме всё будет по-другому.

О съемках клипа «Тупик»:

Все нажрались, подрались. Под конец вообще было забавно: я пошел со своей девчонкой спать в комнату, и оказалось, что в этот момент все начали убирать дом (я снял дом, большой и крутой на эту съемку). Все драили дом, пока я спал, и потом на меня все наехали жестко за эту историю.

Чуваку прострелили руку. Там была сложная система того, как брызгает кровь, когда стреляешь. Ставят такие присоски, в которых кровь, и когда в кадре стреляешь, они лопаются. И один чувак сыграл очень хорошо: в него стреляют, и он такой: «Аааа», прислонил руку, и она взорвалась ему в руку. Там просто мясо было жесткое.

О Dead Dynasty:

Все чуваки очень клевые, по сути, мы вместе росли — я вообще попал туда по малолетке. Мне было 15 или 16, когда мы познакомились с Глебом и чуваками. Много хорошего было.

Я никогда не гонял в туры, потому что все время учился, а чуваки занимались своей историей. Какое-то время мы жили с White Punk, это было очень забавно, у Отиса много тусовались. Куча, на самом деле, хороших моментов, и ничего не омрачается, вообще ничего. Я со всеми в нормальных отношениях, с Панком вообще несколько дней живем вместе. У нас с Панком скоро будет альбом.

О доходах саундпродюсера в DD:

Были всякие сложные моменты с деньгами. Долгое время работал за респект, но в какой-то момент я сказал: «Йоу! Дайте мне мои деньги». И вот они у меня, и сейчас пацаны получают своё.

Я думаю, что кто-то из Династии изменит эту ситуацию (в которой большая часть дохода достается исполнителю — прим.), железно: либо из тех, кто был, либо из тех, кто сейчас там есть. Потому что самые крутые и именитые продюсеры всегда были у нас.

У меня есть новый проект небольшой, и скорее всего, с ним именно так и произойдет. ЛАУД же таким в принципе занимаются.

Я еще в 2015 году собирал сборники, где были Boulevard Depo, Tveth, Thomas Mraz — куча разных крутых музыкантов, и я был везде указан как production, но было написано: Saluki feat…

Об удалении клипов Noa с канала Dead Dynasty:

Обидно и грустно, что всё решается так тупо.

О лейблах:

Я сейчас рассматриваю много предложений, посмотрим, что будет дальше. Альбом и клип у меня будут выходить на Warner Music.

О любимых саундпродюсерах:

James Blake крутой, Shlohmo, Clams Casino. Из наших — чуваки, с которыми я сейчас работаю. Bad Zu — очень крутой чувак, Cream Soda крутые, WWWINGS (электроника жесткая, там есть офигенный чувак Ars Was Taken), White Punk и ещё один чувачок, но о нём пока не буду говорить.

О новом альбоме:

Я трачу разное время на музыку: могу пять минут потратить, могу час, день. Есть проекты, которые выползают время от времени. Допустим, ты начал что-то делать, а потом вспомнил об этом через месяц. У меня сейчас именно так с альбомом, который, скорее всего, выйдет в конце марта.

У меня на релизе будет много чего очень крутого, разного — вы всё услышите.

Об альбоме Travis Scott «Astroworld»:

У Travis Scott очень крутой альбом, и очень круто, что он настолько концептуальный в звуке. Мы с Панком пишем биты а-ля Drake — это делается за пять минут. Очень круто посвящать время релизу и выстраивать в нём логику, переходы. В альбом «Astroworld» очень круто интегрированы гости, я хотел бы к чему-то такому прийти. Не хочу писать просто биты, мне это не интересно. Я хочу писать более-менее сложные конструкции на моём альбоме.

Об альбоме A$AP Rocky «Testing»:

Мне нравится тенденция усложнения, потому что Rocky мог взять какого-нибудь Drake на фит и просто сделать трек. А он взял Dean Blunt — кто еще возьмет Dean Blunt? Кто ещё будет делать порог вхождения настолько высоким?

О планах на 2019 год:

Последние полгода у меня всё так распланировано, что я даже не успеваю подумать лишний раз: «Что бы мне сделать?». У меня либо студия, либо встречи, либо еще какая-то хрень, я не успеваю даже лишний раз подышать свежим воздухом. А когда успеваю, я бухаю.

На самом деле, много планов. Я потихоньку запускаю коллекцию одежды — это коллаб с новыми прикольными чуваками Overvest. Они делают очень крутые hi-tech-штуки, сейчас у них будет коллаб с Fast Food. Но самое крутое и самое важное сейчас — это альбом. Кроме сольного, будет совместный альбом с White Punk и ещё несколько коллаборационных альбомов — скорее всего, в этом году.