Saluki — об альбоме «Властелин Калек», сходстве с Джоном Сноу и «Игре престолов»

На прошлой неделе Saluki выпустил альбом «Властелин Калек», на котором собрал множество разноплановых артистов. В эфире STUDIO 21 он подробнее рассказал о фитах и концепции релиза, а также анонсировал несколько новых проектов. Кроме того, Арсений поделился мыслями о последнем сезоне «Игры престолов» и своем сходстве с Джоном Сноу.

О концепции релиза:

У Темы Депо был твит — там какой-то бред и «властелин калек». Почему-то я очень сильно зацепился за эту фразу, и через какое-то время мы записали с ним трек. В принципе, он был основополагающим для концепции альбома, потому что он круто раскрывает основную мысль: все творческие люди — ублюдки. И все они ублюдки по какой-то причине. Они все израненные, битые, поэтому круто было собрать разных чуваков и посмотреть на их травмы. А я властелин, потому что собираю таких людей вокруг себя. И не только на альбоме — вообще в жизни я собираю всяких ублюдков.

О работе в разном звучании:

Кроме разноплановых фитов, есть еще куча чуваков, которые продюсировали. Сейчас у меня есть некая команда, с которой я работаю, и это тоже супер-разноплановые люди. Есть такой чувак — Ars Was Taken, который в последние два года был одним из самых топовых андеграундных продюсеров. Все котировали его музыку. Есть, допустим, Bad Zu, который тоже суперинтересный андеграундный персонаж. Плюс я сам писал очень разную музыку всю свою жизнь. Поэтому захотелось все это скомпилировать в одну историю с сольным альбомом.

Все биты, которые есть на альбоме, это в основном мои биты, просто я передаю их людям, которые их доделывают. Коллаборации в битах и коллаборации с артистами равноправны.





О фитах:

Наверно, сложнее всего было поработать с Синекдохой Монток — это чувак из московской тусовки, у них очень сложное музло. И было достаточно проблематично найти какой-то контакт, хотя мы в принципе были знакомы уже какой-то период времени, но до коллаборации никак не доходило. Возможно, я проще в каких-то моментах, и это не всегда приятно — уходить в простоту.

Очень редкая история, когда люди из абсолютно разных сфер в России объединяются. Допустим, в Америке это частая история — James Blake и Travis Scott, Bon Iver и Kanye West. Когда человек из поп-музыки уходит в сложность, это гораздо интереснее. Хаски любит такие штуки, Димон салют.

О других артистах:

У Тимы Белорусских есть реально хорошие треки. Мне кажется, даже чуть-чуть не хватает такой музыки, легкой, но хорошо сделанной. Типа Макса Коржа — у него тоже есть хороший треки.

MC Сенечка очень крутой новый чувак. Я его знаю где-то полгода-год, работаем с ним.

О работе с ANIKV:

Клево с ней работать, она очень музыкальная. Я продюсировал, а тексты мы писали вместе, какие-то она сама писала. Вообще работать со своей девушкой очень странно и прикольно. И мы сейчас еще много работаем над всякими разными штуками.

Об отложенном выходе «Властелина Калек»:

Если бы я мог сделать все сам, я бы это сделал. А когда появляются какие-то люди, ступени между тобой и конечным продуктом, это может вызывать задержки, проблемы, недопонимания. И цепочка была довольно длинная. В какой-то момент мой звукоинженер уехал, и мне нужно было искать новых людей. С треком «Улыбка» мне помог Адиль. Он круто работает, мы много говорили по поводу всяких инженерских штук, суперзадротских. Если бы это кто-то увидел, то точно не понял бы, к чему это и о чем.

О лучших треках на альбоме:

Я смотрю статистику и другие технические штуки и вижу, что у людей нет одного мнения по поводу того, какой трек главный. И мне это нравится, потому что это значит, что я сделал цельный продукт.

Но вообще знакомство с моим творчеством нужно будет начинать с новой EP-шки. Названия и концепции пока нет, но она очень крутая.

О совместном релизе с White Punk:

Мы работаем, это очень тяжело. В какой-то момент у меня возникла продюсерская тусовка, с которой мы пишем музыку. После «Тупика» возрос спрос на мой продакшен, и стало очень много работы. У Панка, в принципе, такая же история. Он очень много ездит кого-то продюсировать, и мы никак не можем состыковаться нормально. У нас много наработок, просто опять же не хочется делать это как-то стихийно, как, допустим, Lil Krystalll выпустил с OFFMi релиз. Они сели, за месяц записали все и выпустили. Я так не хочу, потому что люблю осознанно подходить даже к совместным историям. У меня просто другой подход.

О продакшене:

Незнакомый человек может получить продакшен от меня, если у него есть деньги. Или если мне будет очень интересно и захочется вложить свое время и усилия. Но если этого нет, мой интерес можно увеличить материально. Сейчас я очень много с кем работаю.

О совместных работах:

На данный момент я поработал со всеми, кто мне когда-либо нравился в русской музыке. Причем это произошло за месяца три-четыре. То есть в плане продакшена я закрыл гештальт, теперь мне надо много денег заработать.

О мемах про Джона Сноу:

Это такая дурацкая фигня, она длится уже несколько лет. Когда я не бреюсь, люди подходят ко мне. Причем сейчас уже более-менее узнают на улицах, до этого бывали моменты, когда просто подходили и говорили: «О, Джон Сноу».

Об «Игре престолов»:

Последний сезон идиотский. Я вообще не понимаю, как можно было уничтожить столько лет работы. Я бы понял, если бы это был небольшой сериал, стихийная история. А ведь это штука, надо которой работали тысячи человек. Сколько лет они работали! И вот в последний момент они просто обосрали все, что было возможно. Они настолько не хотели подумать, раскрыть что-то. Некоторые вещи выглядят логично, но какие-то звенья отсутствуют. Говорят, что времени у продюсеров было мало, потому что им дали снимать новые «Звездные войны».

О планах:

У меня в приоритете отдохнуть, это очень важно. Я пишу кое-что, может быть, оно будет большое, а может, небольшое. Но это будет новая история, которую пока глупо анонсировать. Но она очень крутая.

Надо бы уехать в отпуск, но я вписался с отцом в стройку одной большой херни, это тоже влияет на время, потому что там тоже нужно присутствовать. Думаю, поеду в Италию, надо что-нибудь прикольное придумать.

Если у меня нет времени съездить в отпуск, я бухаю.

О треке «Поломка»:

Это трек о том, когда ты чувствуешь, что поломка произошла не в другом человеке, а в тебе. Ты осознаешь это, но не хочешь об этом думать.