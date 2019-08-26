SAINt JHN оставил пасхалку для фанатов в Apple Music

В прошлый четверг у восходящей трэп-звезды из Бруклина вышла вторая музыкальная коллекция (SAINt JHN не приемлет слово «альбом») «Ghetto Lenny’s Love Songs». Через несколько часов после релиза самые внимательные фаны заметили, что в описании к пластинке в Apple Music лежит эксклюзивное интервью артиста. В нем Карлос рассказал о процессе создания нового проекта, коллаборациях с другими исполнителями, а также оставил короткие комментарии к каждому треку — мы выбрали самое интересное.

29 августа Карлос выступит в Санкт-Петербурге, клубе А2 Green Concert, где к нему на саппорт залетит Azizi Gibson. Московский концерт SAINt JHN пройдет 30 августа в клубе Gipsy, на разогреве — Карина Истомина.

О жанре:

Впечатление от первого сингла бывает обманчивым. После прослушивания совместки с Lil Baby фаны могли подумать, что «Ghetto Lenny’s Love Song» станет пресловутым гетто-репрезентом. Жанр? Слишком глупо. Я просто хочу делать музыку, которая мне нравится.

О концепции «Ghetto Lenny’s Love Songs» и ее воплощении в треке «Wedding Day»:

Думаю, я бы включил этот релиз на моей свадьбе со стриптизершей: треки играли бы на самой церемонии, во время нашего развода и всей этой бумажной волокиты с дележкой имущества.

Мне кажется, никто кроме меня не представляет так день своего бракосочетания. Это сугубо мое виденье, которое я попытался передать через свое линго и звучание. И знаешь, я очень рад, что моя музыка находит отклик среди людей.

О совместном треке c Meek Mill «Anything Can Happen»:

Meek Mill всегда легок на подъем. У нас очень хорошие отношения, поэтому мы просто решили повисеть на студии в Нью-Йорке и в итоге записали трек. Я показал Meek свои наработки, и он сразу же загорелся! Понимаете, он настоящий художник, которому не нужно задавать вектор или предлагать какие-то идеи. Если он вдохновлен, дело остается за малым.

О коллабе с Lil Baby «Trap»:

Lil Baby просто нереальный. Мы оба многое повидали, поэтому у нас довольно похожий бэкграунд. И даже несмотря на то, что у нас разные стили, мы одинаково смотрим на жизнь — так намного проще работать. Он, как и я, верит в силу мелодии и языка, а его треки — всегда невыдуманные эпизоды из жизни. Это нас объединяет.

О сотрудничестве с Lenny Kravitz:

Lenny Kravitz — самый искренний человек на всем белом свете, таких я больше не встречал. Есть люди, которых я никогда не видел, но они сыграли важную роль в становлении меня как личности и артиста. Благодаря Lenny, Jay-Z и Bennie Man, их музыке, я стал тем, кем являюсь сейчас. Очень странное чувство. Во время нашей первой встречи мне казалось, что Kravitz — это мой дальний родственник, с которым мы наконец-то встретились на пикнике в Париже. Кстати, столик был от Saint Laurent.

О совметске с A Boogie wit Da Hoodie «Monica Lewinsky»:

Boogie — просто крутейший тип. Мы с ним хорошо общаемся. Я позвонил ему и сказал: «Йоу, Бугги, ты просто обязан залететь на этот бит». В итоге, мы пересеклись в Вегасе и доработали демку. Я проникся его звучанием и полностью отдался музыке.