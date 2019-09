SAINt JHN — о знакомстве с Oxxxymiron, первой любви и стрип-клубах

Накануне концерта в Gipsy SAINt JHN заглянул в эфир STUDIO 21 и рассказал о том, как проводит время в столице. Парочка хайлайтов:

первое место, которое он посещает в любом городе, — стрип-клуб;

он познакомился с Oxxxymiron на одном из своих концертов, на котором Мирон отрывался в зале вместе с Porchy;

трек с Ленни Кравицем был записан на следующий день после свадьбы его дочери Зои;

впервые он влюбился в одноклассницу, не взаимно.

О концертах в России

Русские — сумасшедшие в самом хорошем смысле этого слова. Когда я нахожусь в одном помещении с людьми, которые любят мою музыку, я схожу с ума. В это время не существует никаких ограничений, в зале царит анархия. Когда я выступал в Санкт-Петербурге, в клубе было несколько тысяч человек, и я прыгнул в толпу. Я был в самом центре мошпита в кожаных брюках и ботинках Saint Laurent. Люблю такое, это энергия.

Огромное спасибо моим российским фанатам! Я не ожидал такой поддержки, когда ехал в страну, языка которой я даже не знаю. Единственное, что я знаю: если девушки кидают бюстгальтеры на сцену, это значит, что я им нравлюсь.

О стриптиз-клубах

Первое место, которое я посещаю в любом городе, — это стрип-клуб. Представь, что ты попадаешь туда, где все женщины считают тебя красивым. И все женщины красивые. И в этот момент ты богат, у тебя роскошная кожа, на тебе шелковая рубашка и кожаные брюки. И ты никогда не будешь бедным.

Я был в русском стрип-клубе пять часов назад, и это было прекрасно. Я влюбился, и она тоже влюбилась в меня.

О знакомстве с Oxxxymiron

Из русских артистов я знаю Oxxxymiron, он мой кореш. Мы познакомились через моего друга Porchy. В прошлом году они вместе пришли на мое шоу. У меня был солдаут, и они просто были в толпе — отрывались, сходили с ума. Шатаут, Окси, если мы сегодня пойдем в стрип-клуб, я возьму тебя с собой.

Но если вы думаете, что я бываю только в стрип-клубах, это не так. Я просто провожу там большую часть своего времени. Еще я иногда сплю.

В прошлый раз я выступал в Gipsy в три или четыре утра, и после шоу — было около пяти часов, солнце уже вставало — мы сразу отправились в стрип-клуб. Я сказал: «Оксимирон, покажи мне город». Он ответил: «Лучше я покажу тебе ночной город».

Об альбоме «Ghetto Lenny’s Love Songs»

В гетто действительно много любви, она помогает сохранять баланс. На релизе я говорю про разные виды любви: страстную, разрушительную, про любовь, которая вселяет силы, и любовь, которая приносит страдания.

Я не называю свои релизы «альбомами», это коллекции. Самый выдающийся трек для меня — «Call Me After You Hear This», потому что он придает смысл всем остальным песням, связывает коллекцию воедино. Думаю, это не особо очевидно, потому что его нельзя назвать радиохитом. Но мне кажется, что люди должны любить этот трек, потому что он наполнен смыслом и его можно почувствовать.

О первой влюбленности и первой любви

Моя первая влюбленность — девочка из класса, которой я передал записку. Не помню ее имени, но надеюсь, что она жалеет о том, что тогда не ответила мне. Мне было шесть или семь. Я даже не помню, как она выглядела, но знаю одно: люди, которые упускают возможности, всегда будут помнить тебя. Поэтому я готов поспорить, что она меня помнит.

Что касается моей первой любви, ее звали Нина. Детка, я скучаю по тебе. Шутка, шутка, просто это была первая девушка, которая показала мне, что такое любовь. Я тогда был ребенком, мне было 14 лет. Она была наполовину пуэрториканка, наполовину доминиканка.

О фите с Ленни Кравицем

Я встретил Ленни Кравица на вечеринке в Париже и сказал, что хочу с ним поработать. Он ответил: «Хорошо». На тот момент он уже слышал обо мне. Я назвал свое имя, и он сказал: «О! Мне присылали что-то из твоей музыки, ты талантливый чувак».

Когда я показал ему песню «Borders», он сказал: «Единственный способ сделать коллаборацию — работать вместе». И мы действительно работали вместе, а не переписывались по почте.

Я приехал из Парижа в Лондон. В тот уикенд его дочь выходила замуж, поэтому нам пришлось подождать. Ленни — самый классный чувак на планете, он сказал: «Эй, моя дочь сегодня выходит замуж, поэтому мы запишемся сразу после».

Церемония проходила несколько дней, после чего я вернулся в Париж, и уже в три часа ночи он позвонил мне по FaceTime.

О других артистах на фитах

Выбор артиста зависит от песни. Я всегда делаю так, как будет лучше для трека. Мне плевать на имя и статус исполнителя, я прикидываю, сможет ли он сделать песню круче. Звучание — это самое важное.

До начала работы над проектом я не знал никого из тех, с кем в итоге записался. Но, к счастью, у меня крутые друзья, которые доверяют моему вкусу. Поэтому все люди, которых я выбрал, в первую очередь заботятся о качестве музыки.

О своем первом российском концерте SAINt JHN ранее рассказал в интервью Genius (в тот раз бруклинского артиста привозил тот же промоутер Глеб Пернаткин).