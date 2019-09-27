Саша Сахарная — о работе с хип-хоп-артистами и предстоящей выставке

Саша Сахарная — молодой фотограф, на счету которой обложки и концептуальные фотосессии Markul, OFFMi, SALUKI, Boulevard Depo и многих других. В нашем интервью Саша рассказала байки со съемок, дала полезные советы новичкам, а также объяснила, почему мечтает отправиться в тур с группой Казускома.

О псевдониме Сахарная

Все началось со школы. Кто примерно моего года рождения (1995-96), тот помнит моду на стилек ванильности: Маша Черничная, Маша Ванильная и так далее. Так что Сахарная пошло оттуда. Мне очень стыдно, я хотела это изменить, но, когда начала снимать, мне стали выписывать приглашения на это имя — в общем, было поздно, и я решила его оставить.

Об увлечении фотографией

Я очень рано начала снимать — в 12 лет. Тогда была мода на зеркалки, и все покупали себе зеркальные камеры — я тоже. У меня получалось хуже, чем у всех моих подруг и друзей. Но у меня такой характер, что, когда что-то не получается, я делаю это очень много раз, и все выходит. И как-то в одно лето в школе, когда мне было лет 14, я поставила себе цель каждый день снимать — подругу, друга, бабушку — кого угодно.

В сентябре я поняла, что теперь снимаю круче всех. На самом деле, это очень глупая история, но она меня вдохновляет до сих пор.

В 16 лет, в 11 классе, я уже сняла обложку для журнала Harper’s Bazaar. Это был показатель, что я сделала правильный выбор. После этого я начала совершенствоваться и расти.

О съемке с Boulevard Depo

Раньше я всегда снимала фэшн — модельные тесты для агентств, журналы и так далее. Все, что связано с одеждой. Потом я поняла, что мне это больше не интересно, и начала отлынивать. Все это происходило два года назад. Потом мне рандомно предложили поснимать Boulevard Depo, и после съемки я подумала: «Блин, это так круто — снимать артиста!». Ты так много энергии получаешь, вдохновляешься, можешь так много творчества внести. Плюс — это сфера, которая никем не занята.

Depo — вообще отец. Я замечала, что он начинает с кем-то работать, и этот человек становится популярным, либо начинает много работать. Depo очень вдохновляет. Поэтому спасибо большое, Тема, я очень рада.

Когда мы снимали в первый раз, он очень круто позировал, свободно чувствовал себя в кадре. Еще я его снимала несколько месяцев назад, и вообще офигела. Я сказала: «Тема, где ты научился так работать? Это так круто!». Он суперхорошо знает себя: какой ракурс лучше, как нужно наклонить голову. Он скромный, ответил что-то в стиле: «Времени не терял зря». Тема лучший.

Об особенностях работы с хип-хоп-артистами

Фэшн-индустрия — это про продажи, суперкоммерческая история. И особенно в России, где рынок недостаточно вырос, и на нем много некомпетентных людей, у которых нет вкуса. И это очень сложно. Тебя зовут на съемку, потому что у тебя есть определенный стиль. А когда ты приходишь, тебе говорят: «Не снимай, нужно поставить вот такой свет». И ты думаешь: «А зачем меня зовут, если я не могу творчески реализоваться?».

Когда ты работаешь с артистами, все происходит наоборот. Чем более странная и необычная идея, тем круче. Ты вроде как работаешь, но все равно находишься в творческом процессе 24/7, и это очень вдохновляет. Ты каждый день едешь на новую съемку и думаешь: «Блин, кайф, сегодня попробую съемку под водой, а завтра на Луне».

О клипе Mnogoznaal «Антигерой»

Я шарю, про кого этот трек, но не хочу вдаваться во внутренние истории и раскрывать карты. Режиссер клипа Гоша Visnu — мой близкий друг, как и Mnogoznaal. К выходу нового релиза Максима они готовят кое-что большое. Там будет раскрываться вселенная Mnogoznaal, образ мухи и Макса, и будет несколько новых персонажей.

Что касается клипа «Антигерой», мы с Гошей долго спорили насчет цветов. Я не то чтобы играла важную роль на съемках, просто Гоша иногда просит меня помочь с картинкой. Я снимала портреты героев и помогала ребятам — это была очень простая смена.

Монтировалось все при мне. Я говорила: «Гош, давай сделаем цвета чуть другие». И Гоша такой: «Нет, Макс любит натуральное, только натуральное». Я хотела помоднее чуть сделать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sasha Saharnaya (@saharnaya) 6 Сен 2019 в 1:09 PDT

О съемке бэкстейджей

Меня часто приглашают на съемки клипов, потому что артисту удобнее сразу снять видео и получить много фотографий. Но это прикольно, я не парюсь, что снимаю бэкстейдж — почему бы и нет. Прикольно сделать свое альтернативное видение этой работы, раскрыть образы. Вообще, мне несколько раз говорили, что фото с бэкстейджа круче, чем клип.

Популярность артистов я стараюсь использовать во благо. Мне нравится, что у меня есть аудитория, и я хочу донести какие-то важные вещи, изменить культуру съемки в России.

О концептуальных съемках

Я — любитель сложных съемок, когда за день меняется пять локаций: встать в пять утра, поехать на одну локацию, потом на другую, три раза забрать новый свет, шесть раз съездить за реквизитом и так далее.

Я стараюсь все съемки очень жестко готовить на предпродакшене: мудборд, раскадровка, описание съемки с локациями, весь стиль, мейкап и так далее. Мне нравится, когда у меня все под контролем, и я создаю абсолютно новую картинку с нуля.

Когда артист говорит мне: «Саш, давай поснимаем в студии часок», я отвечаю: «Не, чувак, это не для меня. Давай лучше придумаем что-нибудь сложное и всех удивим». Стараюсь усложнять процесс, но делать это во благо.

Недавно у нас с Гошей была лекция, и меня спрашивали, с кем мне понравилось работать больше всего. Я даже не знала, что ответить. Если я соглашаюсь на съемку с артистом, значит, мне априори нравится его музыка. Обычно все проходит гладко, но я могу выделить Платину — мы с ним делали очень большую съемку к его новому релизу. Там было пять съемочных дней, и это все фото. У меня пять тысяч отобранных фотографий. Я выложила превью съемки — два-три кадра, самые простые. Дальше там все будет намного сложнее. Мне написали девочек 100, типа: «О боже! я хочу за него замуж».

О неудачной съемке

Мало кто знает, что как-то я снимала Matrang для журнала, и мне было очень некомфортно. Был очень плохой продакшен. Мне не нравится эта съемка и кадры, и вообще как все вышло. Все испортило то, что это была съемка для журнала с жесткими ограничениями.

Мы снимали в студии, и я говорила: «Чуваки, нам щас так подойдет по верстке, если мы сделаем фото в фотобудке. Мы туда быстро доедем, за 10 минут, вставим в журнал, будет очень красиво». А мне отвечали: «Ты что? Уехать из студии? Это же другая локация! Мы это не обговорили». Пытаешься сделать что-то более интересное и творческое, а тебя все время рубят.

О нереализованных идеях

Не буду говорить банальные штуки, типа: «Хочу поснимать A$AP Rocky». Но мне с детства нравилась фотограф Энни Лейбовиц, и она стала знаменитой, потому что ездила с Rolling Stones в туры и снимала там документалку. По этому поводу изданы книги, это невероятно красиво и круто. И я, когда начала снимать артистов, думала: «Блин, вот бы поехать с кем-нибудь в тур, там наверно будут в гримерках бить бутылки о головы, будет твориться жесть — это же так круто снять». В итоге я сходила на бэкстейдж два-три раза и поняла, что все сидят в телефонах. Это очень скучно. А если даже ты что-то снимешь, артист обычно говорит: «Нет, это слишком. Мы не будем это выкладывать».

Я очень хочу поехать с артистом на концерт в другой город и там разгромить номер — это моя мечта. Мне кажется, что для этих целей подошла бы группа Казускома. Они просто крейзи. Если они выпивают, это все — разнос помещения. Когда мы снимали клип Saluki «Тупик», они приехали на смену. Там был бассейн, и они начали в нем купаться, прыгать с горок. Я думала: «Боже, как же мне хочется быть с Казускомой, но я пойду дальше снимать».

У нас с Visnu есть шутка, что, если ты хочешь веселую тусовку, надо позвать Казускому и White Punk.

О музыкальном слухе

Я бы хотела записать дисс и рассказать, как от меня требуют фотки через час после съемки или про какие-то другие проблемы с юмором зачитать — это смешно. А что касается треков и вокала — это максимально не про меня. У меня нет ни голоса, ни слуха, и, если я пою какую-то песню, а рядом артист, он просто затыкает уши и говорит: «Саш, давай лучше снимай».

О любимых артистах в плейлисте

Мне нравится A$AP Rocky, Future — довольно мейнстримный рэп. Остальное время я слушаю демки, на которые мне нужно что-то снять. Когда артист присылает тебе треки и говорит: «Вот у меня альбом, давай визуализируем его», на это нужно время. Я не успеваю заняться новыми релизами, выделить каких-то фаворитов и так далее. Вообще мне очень нравится рок 70-х — AC/DC, Дженис Джоплин, Джимми Хендрикс.

Об обложке альбома Loqiemean «Сожги Этот Альбом»

Бывает два типа артистов: одни присылают тебе демки, а другие говорят: «Саша, сорри, only private listening». Тогда мы встречаемся на два-три часа, и мне ставят весь альбом. Я понимаю чуваков, они беспокоятся за безопасность, и ничего против не имею.

По поводу Loqiemean — мы встретились с его менеджером Денисом и обсудили съемку. Обложка «С.Э.А.» была идеей Ромы — он хотел подвешенных людей. Сказал: «Хочу подвесить 30 человек одновременно». Я говорю: «Ром, дай мне неделю подумать, но вообще это очень сложно». В течение недели я изучала фотографа Нобуёси Араки, который все время снимал подвешенных людей. Я поняла, что это физически невозможно, потому что человек, особенно неподготовленный, может висеть 10 минут. Больше времени на кадр у тебя нет. Поэтому мы придумали, что будем снимать всех по отдельности и совмещать все на постпродакшене.

Я вдохновилась эпохой Возрождения — позами со старых итальянских фресок, встретилась с художником и подготовила раскадровку. Мы пришли на съемку, и я работала по заготовленной картинке.

Если честно, мне уже надоела эта обложка, потому что, когда ко мне на мероприятиях подходят люди, они говорят: «Саш, ты охренительно фоткаешь, ты снимала обложку для Loqiemean». Я думаю: «Боже, сколько можно». Но в целом это был очень интересный опыт, гигантский респект Роме. Ребята приехали на смену даже раньше меня, а такое редко бывает.

Об оборудовании

Каждый день мне в инстаграм пишут от 10 до 30 человек, которые спрашивают: «Саша, какие объективы ты используешь? Где ты обрабатываешь фотографии?». Я снимаю на зеркальную камеру Canon EOS 5D Mark III. Использую несколько пленочных камер, зеркалки, мыльницы и так далее. Фишка не в этом. Фишка — в самих кадрах и постобработке. Постобработка у меня аналоговая: я все печатаю, сканирую, поэтому получаются такие цвета.

О своей команде

Одна я бы ничего не вывезла. У меня есть прекрасная Катя, которая помогает мне со всеми съемками, есть художник-постановщик Егор. Еще есть Наташа, у которой такая же должность, как у Кати, они занимаются предпродакшеном. Когда у тебя каждый день съемка, это очень тяжело. Бывает, что я прихожу, сажусь на стул и говорю: «Ребят, поставьте телефон на зарядку, наденьте объектив». Это происходит не потому, что я такая крутая, и у меня есть ассистенты, которые носят мне кофе. Тут главное — экономить силы для творчества. Если ты будешь постоянно бегать и с кем-то общаться, у тебя не останется энергии. Поэтому есть ребята, которые мне помогают, а также решают суперважные вопросы, такие как поиск локации, сметы, тайминги и так далее.

О будущей выставке

Меня вдохновил на выставку Робчик Платина. Первый раз мы с ним встречались перед съемкой, и он сказал: «Блин, Саш, ты такая крутая, тебя сейчас все так котируют. А почему у тебя нет выставки?». Я подумала об этом неделю и начала звонить артистам, с которыми были назначены съемки, и спрашивать: «Ребят, а если у меня будет выставка, вы сможете меня засаппортить, выступить?». И все отвечали: «Саш, че ты спрашиваешь, не вопрос».

Я поняла, что все реализуемо и начала готовиться, придумала определенный концепт. Короче, это будет больше не выставка, а какое-то огромное мероприятие, которое посвящено русской хип-хоп-культуре. Там будет несколько выступлений артистов. White Punk написал мне весь инструментал, и мы с ним готовим целую сцену для его перформанса. Фотографии будут показаны проекциями. Ты будешь пересекать пространство, и перед тобой будут разлагаться фотографии, у каждой зоны будет свой запах и температура. Это будет максимальное погружение в атмосферу. Ну и плюс там будет много коллабов с режиссерами, художниками, которые тоже работают в этой сфере, и виар-зона, где можно будет оказаться на съемочной площадке. Этим мероприятием я хочу отдать дань уважения хип-хопу в России.