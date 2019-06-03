Новый альбом Run The Jewels выйдет этим летом

El-P и Killer Mike сообщили, что работают над новой пластинкой «RTJ4» вместе с Риком Рубином — продюсером, который помогал Канье Уэсту с его шедеврами «Yeezus» и «The Life of Pablo». Также ходили слухи, что в случае с «Yeezus» именно Рубин убедил Канье оставить в конечном варианте пластинки не 16, а 10 треков.

По словам участников Run The Jewels, новый альбом станет лучшим в их карьере. «Мы придерживаемся мнения, что эта пластинка сожжет все на своем пути», — заявили они. Ранее в декабре El-P написал твит, что проект находится в работе и выйдет летом 2019 года. Предыдущий альбом Run The Jewels «RTJ3» увидел свет в декабре 2016 года.