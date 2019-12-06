«Roma» — новый альбом Мальбэк

«Roma» стал первой по-настоящему сольной работой Романа Варнина из группы Мальбэк. Предыдущие релизы — «Новое искусство» и «Плакса» — были записаны при участии Сюзанны, сотрудничество с которой вылилось в кульминационный альбом «Reptiland». В новой пластинке на смену диалогам мужчины и женщины приходят откровенные внутренние монологи.

За звучание альбома «Roma» отвечал продюсер Shumno, музыку которого можно услышать практически на каждом релизе Мальбэк и Сюзанны. Примечательно, что завершающим треком альбома стал «Кокон» — ремикс старой песни с EP «Сегодня», вышедшего накануне большого успеха.