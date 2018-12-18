ROHO комментируют 10 отечественных клипов

Автор: Степан Карма

Энигматичный дуэт ROHO — оказался одним из главных открытий этого года в отечественном клипмейкинге. Превратив «Королеву» Локимина в оккультную эротику, а «Без Тебя» Маркула в научно-фантастическую мелодраму — парни ясно дали понять, что не собираются играть по устаревшим правилам скучной игры «клип ради клипа». Самый яркий тому пример — 12-минутный «Быть Дауном», ставший самым безумным и высокобюджетным оммажем фильму «Большой Лебовски». Учитывая уровень профессионализма и академические знания, применяемые ROHO при работе над клипами — STUDIO 21 предложила ребятам рассмотреть 10 русскоязычных клипов с их беспристрастной, но максимально подкованной точки зрения.

OBLADAET — WOK

ROHO: Видно что хотели заложить какую-то идею и сюжет, но в итоге всё превратилось в набор кадров. При этом в данной работе есть интересные локации и решения (например, сцена с горящей картиной). Да и в целом Обла довольно интересный материал для работы с точки зрения своей пластичности и органики в кадре. Но очень не хватает той цельности, которая бы связала все воедино и заставляла бы возвращаться к данному клипу. При этом нам нравится прошлый клип «Wrong», где все как раз было цельно и это было похоже на законченное произведение. Клип очень интересно начинается и ты ждешь чего-то, а в итоге всё сводится к флексу в интересных условиях и в конце остается ощущение будто тебя обманули.

Концепт – 6/10

Продакшен – 4/10

Оригинальность – 3/10

КАЗУСКОМА — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОЛК

ROHO: Поначалу все кажется оригинальным и свежим, только потому, что в нынешнем медиапространстве мало подобных клипов. Начало весьма многообещающе, с титрами и ты как зритель очень ждёшь начала некоего действа. Но как только ты понимаешь, что по факту это тот же самый «флекс в локации», только по-говнарьски, всё сразу встает на свои места и тебе уже не хочется досматривать это дальше, а хочется включить какую-нибудь классику времен радио «Ultra». При этом единственным свежим пятном данного клипа является сцена с полицейскими (жаль не настоящими), так как после неё ждешь, что сейчас это всё закончится, и начнётся что-то интересное/сюжетное. Но нет. Создатели данного клипа держат марку и всё заканчивается стандартными кадрами играющей группы и ты окончательно понимаешь насколько это всё обыденно.

Концепт – 3/10

Продакшен – 4/10

Оригинальность – 3/10

GОNE.FLUDD — КУБИК ЛЬДА

ROHO: Можно долго расписывать все минусы данного видео, но достаточно ограничиться простой и исчерпывающей характеристикой. Данный клип ни разу не достоин ни данной песни, ни данного исполнителя. При этом важно понимать, что 10 лямов просмотров сделаны не благодаря данному клипу, а благодаря харизме самого Фладда. И по нашему мнению это плохо, когда клип не может жить отдельно от исполнителя, а интересен только за счет самого артиста, на которого интересно смотреть в кадре. Это никак не способствует ни продвижению песни, ни продвижению самого артиста

Концепт – 0/10

Продакшен – 0/10

Оригинальность – 0/10

CREAM SODA — ХЭДШОТ

ROHO: Если бы не STUDIO 21 мы бы вряд ли когда-нибудь увидели данный клип, что очень грустно, так как клип очень достойный и классный. И тем более мы были удивлены насколько главный персонаж похож на Степу Карма из нашего клипа Быть Дауном и еще больше были удивлены сценой смерти. Что ещё раз показывает как часто одни и те же идеи и визуальные решения приходят к разным людям в одно и тоже время. В клипе много приятных визуальных и сюжетных решений, вызывающих улыбку, и он полностью соответствует песне и творчеству самого коллектива. Также отдельно хочется отметить каст данного клипа, все персонажи идеально подобраны, а солистка в кадрах в дискоболами по бокам — вылитая Барбара Стрейзанд. Очень жаль, что у данного видео так мало просмотров.

Концепт – 8/10

Продакшен – 7/10

Оригинальность – 7/10

СВОБОДА & PLC — УСКОРИТЬСЯ

ROHO: В данном клипе хорошо всё. В нём есть и классические решения (например, поющая группа), которые при этом сделаны верно и вплетены в сюжет, вдобавок разбавлены точечными интересными идеями. Это тот редкий случай, когда не только придумано, но и сделано. Все очень целостно, все идеи заложенные в концепт имеют достойную реализацию, в отличие от многих клипов, когда концепт представлен в виде базового сет-апа, который по факту выполняет роль бэкграунда. И опять же жалко, что такая работа имеет так мало просмотров.

Концепт – 9/10

Продакшен – 8/10

Оригинальность – 7/10

BUMBLE BEEZY — ДАЙДЖЕСТ

ROHO: Золотой стандарт плохого рэперского клипа. Здесь есть никудышная реализация простого и избитого концепта, позорная рекламная интеграция, ужасная графика со стандартными пре-сетами, дешёвая декорация, которую даже не особо прячут (девушка, следящая в бинокль в пустоту из-за картонных коробок), актеры не понимающие зачем они здесь, странные режиссерские решения и очень много пафоса, хотя при всех вышестоящих вводных не помешало бы немного самоиронии.

Концепт – 2/10

Продакшен – 0/10

Оригинальность – 0/10

PHARAOH — ЛАЛЛИПАП

ROHO: Как раз тот случай, о котором мы писали выше. Когда интересный концепт остается интересным только на бумаге и по факту является лишь декорацией всего происходящего. Вампирская тематика не раскрыта и всё по факту свелось к стандартному флексу просто в новом гриме и на новом фоне. И в данном случае непонятно, что мешало ХОРОШО обыграть сцену из первого Блэйда с вампирской дискотекой и кровавым душем, так как данная сцена явно была референсом для финала данного клипа. А в итоге мы получили кучу массовки и несколько капель крови, скудно капающих с потолка. А, ну и Глюкозу, которую даже трудно найти.

Концепт – 5/10

Продакшен – 6/10

Оригинальность – 4/10

ЛСП, FEDUK, ЕГОР КРИД — ХОЛОСТЯК

ROHO: Можно по разному относится к творчеству Пязок, но то, что ее рука узнается во всем — это факт. То ли дело в определенном налете аматорства, то ли в режиссерских приемах (словить швабру на слове «ловить» в тексте), разобраться сложно. Точно одно — это прямо таки полярно нашему вкусу и оценивать нам такое крайне сложно. Клип в целом, как любят писать рэп-паблики, красочный (так же надо писать про клипы с голыми девушками?), но то что этого мало в 2018 году и финальный твист не особо спасает ситуацию — факт.

Концепт – 3/10

Продакшен – 7/10

Оригинальность – 1/10

ЭЛДЖЕЙ — 1LOVE

ROHO: Мы следим за работами данного режиссера и у нас есть ряд вопросов к другим его клипам, но «1love» это тот случай, когда невозможно увидеть минусов, даже если они есть. Данная работа вызывает огромное уважение, так как мы прекрасно понимаем сколько сил, времени и денег вложено в этот клип. Побольше бы такого.

Концепт – 10/10

Продакшен – 10/10

Оригинальность – 10/10

IC3PEAK – СМЕРТИ БОЛЬШЕ НЕТ

ROHO: Мы искренне восхищаемся данной работой. Свежесть концептов и смелость, с которой авторы заигрывают с данной тематикой позволяет забыть об отсутствии нарратива, который (скорее всего) был бы тут явно лишний.

Наличие бессюжетной драматургии делает просмотр интересным. Клип хочется пересматривать. А судя по ситуации вокруг группы, заложенные в него образы достигли своей цели, даже если сами артисты не ставили такой задачи перед собой и командой.

Отдельно стоит отметить бронебойную харизму ребят, которая в этом клипе достигла своего апогея. Надеемся, что все происходящее с ними сейчас, во-первых, закончится как можно быстрее, а, во-вторых, закалит их как артистов и даст “топливо” для нового материала.

Концепт – 10/10

Продакшен – 09/10

Оригинальность – 10/10