ROHO — о плюсах анонимности, оммажах и работе с Booking Machine

Если вы видели клипы «Konstrukt», «Быть дауном» и недавнее видео «Reality» от Oxxxymiron и его команды Fresh Blood, то наверняка знаете дуэт ROHO. Это тандем режиссера и продюсера, которые предпочитают скрывать свои лица и крайне редко дают интервью. В эфире STUDIO 21 ROHO рассказали, как познакомились с Booking Machine, почему любят работать с рэперами и чью песню мечтают визуализировать.

О названии ROHO:

Когда мы только задумывали всю эту движуху, мы любили зависать во всяких кальянных, слушать кальян-рэп. Тогда мы сидели и думали, какой выбрать никнейм. Нам хотелось, чтобы в этом был посыл чего-то бестелесного, и мы стали перебирать, как на разных языках звучит слово «дух». Было много вариантов, но самым интересным стал ROHO — это «дух» на суахили.

Мы просто открыли Google-переводчик и стали выбирать экзотические языки. Но когда мы услышали ROHO, поняли, что это именно то, что нужно.

Слово «дух» растет из концепции анонимности, из того, что нас редко кто будет видеть.

О концепции анонимности:

У нас были другие сферы деятельности, в рамках которых мы развивались долгое время, и мы оба были широко известны в узких кругах. В какой-то момент стало понятно, что нужно это разделить, чтобы это были две отдельные жизни.

Нас все время называют «командой режиссеров», важное уточнение: у нас два человека — продюсер и режиссер.

В конце 2018 нас очень искали два всем известных лейбла, но мы с ними под именем ROHO не хотели работать вообще. Было несколько смешных ситуаций, когда мне приходили письма от представителей этих лейблов, а я буквально стоял в этот момент рядом с ними.

Другой плюс анонимности: когда вышел «Быть дауном», наступила неделя хейта. Были моменты, когда ты стоишь в компании и понимаешь, что рядом с тобой человек, который писал в твиттере: «Какие уроды сделали этот клип!».

Последняя важная деталь: в анонимности есть часть художественного замысла. Все понимают, что писатели не зря иногда приходили в другой жанр и брали себе другой псевдоним. Артисты создают сайд-проекты, например, Елка со своим ЯАVЬ. У тебя даже мозг начинает немного по-другому работать, потому что под реальным именем ты занимаешься тем, чем занимался большую часть своей жизни. А когда ты вдруг создаешь себе отдельную личность, ты можешь более свежо взглянуть на индустрию.

О знакомстве и первых клипах:

Мы прошли классический путь киноделов, потому что у нас есть профессиональное образование, огромное количество опыта и достижений, которые мы успели накопить до объединения в ROHO.

Года четыре назад мы познакомились на совместной вечеринке друзей, стали общаться и дружить. В какой-то момент мы поняли, что нам обоим не нравятся клипы русских рэперов. Потом появилось понимание, что можно попробовать сделать что-то классное, свое, интересное, не такое как у всех. Потому что типичный флекс у стены, который был в то время очень моден, получал миллионы просмотров на некоторых треках, но мы понимали, что это благодаря треку, а не потому, что клип классно снят.

Было ощущение пустоты в индустрии, которую никто не занимал. Мы поразмышляли на эту тему какое-то время и поняли, что надо ворваться. В тот момент так совпали звезды, что был Миша Мэйти — он был на определенной волне интереса, и так сложилось, что у меня с ним есть близкий друг. Мы послушали новые треки, нам понравилось, и мы написали тритмент. Списались с Мишей, и так началось наше своеобразное, но любимое нами сотрудничество.

О русских рэперах:

Было абсолютным шоком, что рэперы — это люди куда более утонченные, чем наша эстрада, которая выкладывает фотографии, как они крестят своих детей, рассказывают про счастливую семейную жизнь. При личном общении это зачастую чудовищные сволочи и просто плохие люди. А рэперы в основном нормальные парни. Просто если мыслить стереотипами, ты представляешь, что это какой-нибудь жесткий чел в татухах. Даже те люди, у которых в треках полная жесть, светлые и добрые существа, цветочки. С ними приятно общаться, они вежливые и воспитанные.

О Booking Machine:

Мы сошлись благодаря серому кардиналу русского хип-хопа по имени Souloud, с которым мы просто списались в интернете. Мы не являемся клипмейкерами, прикрепленными к Booking Machine. Просто мы познакомились со всеми по цепочке: Souloud познакомил нас с Loqiemean, Loqiemean познакомил нас с Мироном, а он уже познакомил нас с Марком, и дальше все пошло.

Booking Machine — это концентрация настолько классных, интересных ребят, с которыми мы схожи по духу, по интересам, по творчеству, что, естественно, было интересно поработать.

О планах:

Мы очень не любим рассказывать, с кем собираемся поработать, и на то есть причина. Планы, которые касаются клипов, особенно дорогостоящих, очень любят срываться. И всегда может получиться такая ситуация, что мы что-нибудь скажем, и потом раз — и этого не будет никогда. На данный момент у нас лежат около 15 тритментов, и они для совершенно разных артистов. Какие-то из этих проектов заморожены на очень долгое время, потому что артист застопорился в своем развитии, а какие-то, может, в ближайшее время сбудутся. Мы надеемся, что летом выйдут несколько таких видео, но обещать чего-то, что потом не сбудется, очень сильно не хочется.

Об отсылках к кинематографу:

Что касается Loqiemean, он очень давно задумал, что большая часть его клипов будут оммажами. Если кто-то помнит клип «Королева», там был прямой оммаж на «Табу», и это были времена еще до прекрасного режиссера Шишкина, который всем объяснил, что такое оммажи в своем популярном инстаграме. А тогда этого никто не выкупал, и нам писали километры комментариев, что мы все украли из «Табу», хотя там взята одна сцена, но рассказана другая история.

В оммаже нет ничего страшного, если ты с помощью приемов уже существующего произведения искусства рассказываешь что-то свое. Если ты просто целиком повторяешь один в один, тогда непонятно, зачем так делать.

У нас есть любимый совместный режиссер — это прекрасный Джеймс Ван, который дал миру «Пилу» и «Астрал». За очень маленький бюджет человек настолько искусно снимал фильмы, что просто не оторваться. Собственно, он уже дорос до блокбастеров вроде «Аквамена». Он умудрился не уничтожить окончательно киновселенную DC. Даже в этом фильме угадывается его почерк, хотя обычно он снимает ужасы и мистику.

О съемках полнометражного кино:

Возможно, мы бы хотели попробовать, но это слишком ожидаемый мув, потому что нам пишут очень много: «Когда мы уже увидим от вас кино?». Естественно, наша деятельность никогда не будет ограничиваться клипами, и сейчас мы заходим на поле музыкальных шоу и будем делать их разным артистам.

О клипе «Reality»:

Разница в работе с опытными и начинающими артистами действительно кардинальная. Более-менее сформировавшийся артист все-таки имеет за собой какой-то бэкграунд, образ, ощущение самого себя. В этом плане золотые примеры из тех, с кем нам приходилось работать, — это Локи и Мирон. Это люди, которые максимально четко понимают, кто они. Если у Мирона это огромный опыт, и наверно в нем это было заложено изначально, то у Локи — врожденный дар.

Что касается ребят с Fresh Blood, контраст все-таки был в том, что они себя не чувствуют. Всем понятно, что баттл-рэп-образ не равен образу музыкального артиста, поэтому им нужно было немножко помочь с этим. Со мной первый раз происходило такое, что я писал сценарий, когда еще ничего не слышал. Не было даже демки, была только превьюшка бита. 100% всегда надо отталкиваться от трека. Снимать клипы, которые никак не связаны с треком, мне кажется немножко странным.

Был бит, и была придумана общая концепция, заключающаяся в однокадровости. Полгода назад мы обсуждали с Мироном, что планируем что-то такое сделать стилистически. Первая концепция совмещала в себе «Догвиль», всю эту театральную эстетику и, естественно, время «Острых козырьков». Уже когда от ребят пришли тексты, я по ним накидывал какие-то образы — какой между ними будет контраст, какие связки и так далее. С момента получения последней демки до выхода клипа прошло семь дней. Если вы сталкивались с кинопроизводством, вы понимаете, что это абсолютно сумасшедшие сроки.

Об Alyona Alyona:

Мы с ней не знакомы, но мы жутко угораем по ее творчеству, это очень круто. И там реально есть треки, которые просто хочется брать и экранизировать. При этом у нее есть свой определенный стиль, но я думаю, что она готова к экспериментам.