Новый альбом от Rihanna выйдет в 2019 году

Rihanna сообщила в инстаграме, что собирается выпустить новую помаду, после чего один из её подписчиков не выдержал и спросил: «Но когда же новый альбом, Робин?». Последний альбом певицы — «ANTI» — вышел в 2016 году и был номинирован на «Грэмми» в нескольких категориях. После этого исполнительница представила парочку фитов и клипов, но о выходе пластинки речи не шло. Rihanna коротко ответила, что нового материала от неё стоит ждать в 2019 году.

В октябре стало известно, что Rihanna не будет выступать на февральском Супербоуле в Атланте, так как поддерживает Колина Каперника — спортсмена, который до сих пор судится с Национальной футбольной лигой (организатором чемпионата).