Rickey F о смене имиджа, sci-fi-сериалах и победе над Таносом

Новый релиз Rickey F — «Formula» EP — выйдет в конце марта — начале апреля. Накануне этого события Гена заглянул в гости к STUDIO 21, где рассказал, почему решил сменить имидж и удалил все старые альбомы из своего паблика в «ВК». Кроме того, он дал рекомендации киноманам, решившим погрузиться в мир научной фантастики.

О клипе «Карго» и смене имиджа:

Карго — это груз. Каждый человек несет за собой некий груз, и трек посвящен моим мыслям на эту тему. Кто бы ни послушал этот трек, он должен услышать отголоски своей истории.

После того, как вышел клип, люди спрашивали: «Ты же натурал, ты потом обратно перекрасишься?», а я такой: «Нет». Это спрашивали фанаты баттлов, которым нравится раунд про рак, и некоторые из них находятся в прошлом. У нас было пять лет назад такое, что если ты красишь волосы, то ты еще и в дымоход любишь залезть.

Клип скорее запечатлел некоторые перемены во мне, нежели стал их причиной.

Об отсутствии альбомов в паблике Rickey F в «ВК»:

Смысл в обнулении. Иногда, чтобы двигаться дальше, нужно отказаться от всего, что было до. Даже на таком символическом уровне как удаление постов или аудиозаписей в «ВК», хотя, как известно, это ничего не значит. Я руками удалял все посты, начиная с нижнего, это было прям больно: там все клипы, баттлы, альбом «Fantome-1». Под конец мой менеджер запустил бота, и за последний год всё автоматически удалилось. Это было грустно, но это сработало, потому что мне это было нужно психологически, в купе со сменой внешнего облика.

Я надеюсь, что будет новый этап творчества, и что по треку и клипу «Карго» это уже заметно. Для меня изменения уже произошли, и это самое главное.

Об участии Big Russian Boss и Николая Соболева в клипе «Fuck Cash»:

С Николаем мы общаемся (отличный парень, кстати), я даже давал небольшое вью для его канала про баттл D.Masta с Drago. А что касается Big Russian Boss, я просто написал ему и позвал, потому что он мне писал, что ему трек понравился.

О баттлах:

Желания вернуться нет. Просто как-то сейчас не чувствую в себе желания, а чтобы что-то делать, нужны причины. Сейчас я не вижу никаких причин баттлиться, потому что у меня нет желания прям жестко кого-то разнести — я психологически это перерос. Если будет какой-то оппонент, если кто-то меня выбесит, разожжет огонь, то может быть. Сейчас я не хочу, и если честно, вряд ли захочу.

О любви к sci-fi и сериалам:

Любовь к sci-fi во мне историческая — не помню, откуда это началось, но мне всегда нравилось что-то, что связано с будущим. Потому что это всегда давало какую-то почву для размышлений: что из этого действительно может произойти, а что явно не базируется на том, что сейчас существует в мире. Вот исторические фильмы и сериалы мне никогда не нравились. Даже если там очень интересный сюжет, то мне весь этот сеттинг почему-то претит. А вот все, что про будущее, — очень круто.

Даже учитывая, что «Игра престолов» — это фэнтези, я не смог досмотреть первую серию первого сезона. Я знаю, что это знаменитая проблема, но я считаю, что если в сериале первая серия не завлекает, этот сериал не заслуживает внимания.

С «Breaking Bad» у меня было так, что первый сезон мне не понравился вообще, второй тоже, третий уже норм, четвертый прямо зашибись, а пятый — я просто с ума сходил. Потом я пересматривал, и мне уже все понравились.

Сериалы мне нравятся всякие всратые, которые как будто бы сняли в будущем, но как будто бы в России: «Темная материя», «Люди», «Агенты «Щ.И.Т.»», «Грань». А из фильмов мне очень нравится «Эквилибриум» — вообще мой любимый фильм почти всю мою жизнь, — «Обливион», «Бегущий по лезвию», «Космическая одиссея». Наверно, все, кто хоть как-то шарит в этой теме, все это смотрели. Но если кто-то хочет ознакомиться, то это хорошие вхожденческие примеры.

Я жесткий фанат истории с Marvel, и мне всегда нравятся все фильмы про супергероев, даже самые стремные — «Зеленый фонарь», «Женщина-кошка». Но вот я сходил на «Аквамена», и он мне очень не понравился. Но Marvel мне всегда так нравится, что я в кино минимум два раза хожу. И так вышло, что у меня уже были билеты на два сеанса «Капитан Марвел». Я первый раз сходил, мне не вкатило, но во второй раз уже норм.

О том, как Rickey F победил бы Таноса:

Наверно, я бы с Человеком-муравьем переместился в прошлое через микромир и не дал бы ему вообще собрать хоть сколько-нибудь камней.

О серии «Arkham»:

Я всегда говорю, что планирую продолжать эту серию, но решаю это непосредственно в феврале. Если в какой-то момент у меня появляется вот этот щелчок, что да, нужно сделать, я делаю. До этого момента он всегда появлялся, и я очень этому рад. Эта серия наиболее вычурно личная, и это прям чувствуется.

О планах на 2019 год:

«Formula» EP почти готова, все зависит от того, насколько ее будут быстро выгружать, и того, как быстро мы ее доделаем. Надеюсь, что в марте-апреле она выйдет. Еще теперь будем снимать крутые клипы.