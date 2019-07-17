Rick Ross выпустит сиквел своего дебютного альбома в августе

В начале этого месяца Rick Ross дропнул сингл «Big Tyme», спродюсированный Swizz Beatz и Just Blaze. Трек войдет в его новый альбом «Port of Miami 2», у которого теперь есть трейлер, обложка и дата релиза (9 августа). «Когда я понял, что жив, я закрылся в пустой комнате», — рассказывает Rick Ross в промо-ролике альбома. «Ни телевизора, ни музыки. Я просто слушал, как бьется мое сердце».

На обложке Rick Ross держит кулон с фотографией своего близкого друга и менеджера Black Bo, который умер от атеросклероза два года назад. «Port of Miami 2» станет 10 студийным альбомом рэпера и официальным сиквелом его дебютной пластинки, вышедшей в 2006 году.