Nipsey Hussle, Meek Mill и Drake на альбоме Rick Ross «Port of Miami 2»

Rick Ross выпустил сиквел своего дебютного альбома «Port of Miami 2» спустя 13 лет после выхода первого релиза. В него вошло огромное количество фитов — с Drake, Meek Mill, Denzel Curry, Pusha T и даже Nipsey Hussle. На обложке Rick держит кулон с фотографией своего близкого друга и менеджера Black Bo, который умер от атеросклероза два года назад.

Несмотря на то, что Rick Ross не выпускал альбомов с 2017 года (тогда вышла пластинка «Rather You Tha Me»), он не сидел сложа руки. Недавно он поработал с Дрейком на треке «Money in the Grave», после чего появился в качестве специального гостя на OVO Fest. Он также анонсировал автобиографическую книгу, которую собирается выпустить совместно с Neil Martinez-Belkin, ранее работавшим над биографией Gucci Mane. В прошлом году Rick Ross выпустил совместку с Future «Green Gucci Suit».