Rich The Kid и Tory Lanez обещают выпустить совместный альбом

Rich The Kid и Tory Lanez уже коллабились на нескольких треках, в том числе «Tic Toc» и «Talk to Me». При этом парочка утверждает, что у них остался неизданный материал, который в ближайшее время оформится в EP или микстейп. На прошлой неделе Tory подтвердил слухи о совместном проекте твитом, а теперь Rich The Kid официально анонсировал его в интервью Billboard. Там же он рассказал, каким образом выбирает гостей для своих релизов (на его последнем альбоме «World Is Yours 2» отметились Miguel, Young Thug, Ty Dolla $ign, Gunna и Offset). «Я всегда стараюсь выжать из трека максимум, — заявил Rich The Kid, — поэтому все биты проходят жесткий отбор. После того, как песня готова, я думаю, кого бы мои фанаты (а не только я) хотели на ней услышать».

Тем не менее новость о совместном альбоме Rich The Kid и Tory Lanez собрала огромное количество скептических комментариев. Фанаты не верят, что проект когда-либо увидит свет, потому что за обоими исполнителями тянется шлейф невыполненных обещаний. Rich The Kid в свое время анонсировал коллаборации с Chris Brown и Gucci Mane, а Tory Lanez намекал на совместные релизы с Chris Brown и Meek Mill, которые так никто и не услышал.