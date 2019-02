Rich The Kid задолжал 32 тысячи долларов за аренду

В прошлом году Rich The Kid арендовал особняк на Голливудских холмах в Калифорнии, подписав с его владельцем договор о ежемесячной плате в 22 с половиной тысячи долларов. Около полугода у рэпера не было никаких проблем с хозяином дома, однако в январе он по неизвестной причине проигнорировал день платежа. Владелец особняка был настолько возмущен, что подал на рэпера в суд, потребовав взыскать с него более 32 тысяч долларов.

Это не единственная неприятность в жизни Rich The Kid: на прошлой неделе на него напали неизвестные и попытались ограбить — это произошло возле студии, где он работает над новым альбомом «The World Is Yours 2». Артист не пострадал (в отличии от охранника, который получил удар прикладом), а злоумышленники скрылись на белой машине, отстреливаясь от преследования. Дело расследуется.