Чего ждать от третьего фестиваля RHYMES SHOW (3 августа, «Лужники»)

Уже 3 августа в «Лужниках» пройдет третий фестиваль Rhymes Show, который по традиции соберет актуальных представителей российской сцены. В этом году лайн-ап объединил таких разноплановых артистов как ЛСП, Face, Хаски, Morgenshtern, Mnogoznaal, Тима Белорусских, Джизус и Угадайкто, а также группу «Дети».

Кроме того, на территории фестиваля будет разбит целый парк с фуд-кортом, партнерскими площадками и дополнительными зонами интересных активностей. Купить билеты можно здесь.

Для тех, кто не следил за творчеством артистов из лайн-апа, но очень хочет знать, к чему готовиться, — наш небольшой дайджест.

ЛСП

Практически сразу после Нового года ЛСП начали активно выпускать синглы: первой вышла совместка с Morgenshtern «Зеленоглазые деффки!» (не самая ожидаемая), а после — еще один необычный фит, на этот раз с Бледным из 25/17 — «Патрон».

Следующие новинки сопровождались клипами — так появилось рисованное видео «Автоплей» и снятый в Анголе «Золотой мальчик». Примерно тогда же поползли слухи про новый альбом группы, виной которым стала клипмейкер Алина Пязок — в одном из выпусков «Узнать за 10 секунд» она заявила, что уже слышала свежий релиз Олега.

Тем не менее, про новый проект ЛСП пока ничего не известно, зато фитов — хоть отбавляй. За последние несколько месяцев в коллекцию добавились треки «Обманула» с дружественным коллективом Грязь, «Сводим с ума» с Rigos, а также коллаб с музыкантом из Казахстана M’Dee — «Весновка-Ушача». Кроме того, в июне у ЛСП вышла новая песня «Никогда», которая уже давно исполнялась на концертах, и вот наконец появилась на цифровых площадках.

Face

После спорного политического альбома «Пути Неисповедимы» Иван Дремин вернулся с релизом «Slime», который зашел на ура его старой аудитории, изголодавшейся по хитам в стиле «Baby». В феврале Face шлифанул успех синглом «Юморист», с которым пришел на шоу «Вечерний Ургант», где ему пришлось оправдываться за старые твиты (раньше он осуждал исполнителей, «освежающих камеди клаб и ургантов»).

Весной Face успокоил фанатов тем, что армия ему не грозит (в военкомате решили, что татуировки на лице — признак психического расстройства), выступил в поддержку журналиста Голунова и ответил на 33 вопроса от Vogue.

Вдогонку Face анонсировал мини-альбом «Заметки», который, скорее всего, будет не последним его релизом в этом году.

Хаски

Хаски снова в строю и пишет альбом — такой новостью он обрадовал фанатов на прошлой неделе. «Надеюсь, моей увлеченности хватит на альбом, но поскольку его идея довольно мегаломаническая и песни даются мне не так легко, как когда-то, альбом этот выйдет не сегодня и не завтра. До альбома будет много фитов (реально много) — дело в том, что я нашел немалое удовольствие в общении с моими юными коллегами», — гласит пост в паблике артиста в ВК.

После громкой истории с отменами концертов и блокировкой клипа «Иуда» Хаски продолжает выпускать материал. В этом году он записал совместку с Jeembo «Топь», появился на альбоме Захара Прилепина и экранизировал трек «Детка-Голливуд» с альбома «Любимые песни (воображаемых) людей». Кроме того, он ответил на 33 вопроса журнала Vogue — видео снял режиссер Ладо Кватания, который раньше работал с Хаски над заблокированным клипом «Иуда».

Morgenshtern

Morgenshtern — блогер, некогда монтировавший клипы для Face, который все увереннее чувствует себя в роли артиста.

В январе он выпустил релиз «Улыбнись, дурак», на котором появился тот самый фит с ЛСП. Следом вышел клип «Turn it on» с отсылкой к «Bebe» 6ix9ine (никаких параллелей, но криминальный «король Нью-Йорка» тоже начинал как блогер) и масштабный сайфер «Гена Букин», в котором также приняли участие Джарахов, Тилэкс, Big Russian Boss, Young P&H, DK и Хлеб.

Mnogoznaal

Фан-база Многознаала, достигшая внушительных размеров после релиза талантливого и самобытного альбома «Гостиница “Космос”», уже успела заскучать.

В конце декабря прошлого года Максим дал большое интервью сайту The Flow, после которого надолго пропал с радаров. Весной он прервал молчание треком «DOF», позволяющим надеяться, что долгое отсутствие Максима связано с активной работой над новым материалом.

Тима Белорусских

Тима Белорусских стал едва ли не главным поп-открытием 2018 года, благодаря хитам «Мокрые кроссы» и «Незабудка». В 2019 году он выпустил дебютный альбом «Твой первый диск — моя кассета», на обложке которого красовалась надпись «Сторона А» — явный намек на готовящееся продолжение.

Вопреки ожиданиям, главные хиты Тимы не попали в треклист. «Старый материал живет своей жизнью. Хотелось перейти на новый этап. Чтобы не было ассоциации с человеком одного хита, двух хитов», — объяснил белорусский артист The Village.

Летом Тима Белорусских дропнул уже два свежих сингла — «Аленка» и «Целовать». To be continued…

Джизус и Угадайкто

Джизус — рэпер из Кирова, ворвавшийся в индустрию в феврале с клипом «Ван Гог». Оказалось, что видео предшествовал альбом «Психо-неврологические заболевания с видимостью невидимых существ», который якобы был записан после выхода артиста из психиатрической клиники.

Весной Джизус и Flesh записали минималистичный бэнгер «Золото» с неподражаемой лирикой («правую на х*й, левую на руль») и не менее эффектным видеорядом.

Также у Джизуса вышел сингл «Девочка в классе» и коллаб с компаньоном по кировскому объединению КОННЕКТ — Угадайкто (трек под названием «ЭШ» можно найти на свежем альбоме Угадайкто «Жир»).

Группа «Дети»

Даже если вы ничего не знаете про группу «Дети», вы наверняка слышали их трек «Турбо Пушка», который тоже можно разобрать на цитаты (чего стоит хотя бы: «ты жопастый героин»).

«Дети» — это молодой и ироничный рэйв-проект, на счету которого уже два полноформатных альбома: «Турбо Пушка (Rave)» и «13 способов как начать». В этом году дуэт выпустил синглы «КГБ» со SQWOZ BAB («Если рэп это секс, то SQWOZ BAB это поллюция» — цитата из паблика группы), «Моя» и «Пепси».