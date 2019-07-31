Выиграй билеты на Rhymes Show Episode 3

Уже 3 августа в «Лужниках» пройдет третий фестиваль Rhymes Show, который по традиции соберет актуальных представителей российской сцены. В этом году лайн-ап объединил таких разноплановых артистов как ЛСП, Face, Хаски, Morgenshtern, Mnogoznaal, Тима Белорусских, Джизус и Угадайкто, а также группу «Дети».

Кроме того, на территории фестиваля будет разбит целый парк с фуд-кортом, партнерскими площадками и дополнительными зонами интересных активностей. В частности, специально для фестиваля МТС готовит #mtsmusichead, в рамках которого можно будет выиграть мерч, записать свой трек и получить доступ к панорамному виду на сцену с 8-ми метровой высоты.

STUDIO 21 и МТС разыгрывают проходки на Rhymes Show в Instagram и ВК — участвуй и получи бесплатные билеты для себя и своих друзей!