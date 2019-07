«Revenge of the Dreamers III» — альбом-компиляция от J. Cole и его лейбла Dreamville

В этом году J. Cole активно участвовал в самых разных коллаборациях — от совместок с Offset, 21 Savage и 6lack до масштабных студийных сессий, результатом которых стал проект «Revenge of the Dreamers III». В его записи приняли участие более 30 артистов и 27 продюсеров: кроме подписантов лейбла Коула Dreamville Records, на нем отметились Vince Staples, Ski Mask the Slump God, Ty Dolla $ign, Young Nudy, и T.I. В открывающем треке также можно услышать Кендрика Ламара.

Накануне релиза Dreamville выпустили документальный фильм о создании альбома. «В каждой комнате была своя энергетика: постоянно приходили продюсеры, рэперы, певцы, менеджеры. Заходишь в одну, а там делают трэп, во второй — R&B, а в третьей — соул. Никогда не угадаешь», — рассказал видеограф Чейз Фейд о записи «ROTD 3». Предыдущий альбом-компиляция от Dreamville вышел в декабре 2015 года.