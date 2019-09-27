«Underated 2» — продолжение майского микстейпа Redo

Весной Redo выпустил микстейп «Underated», ознаменовавший новый этап в его карьере: московский MC отказался от грайма в пользу различных ипостасей современного рэпа, таких как мидтемпо и UK Drill. «Сейчас дураку понятно, что грайм не то чтобы как жанр мертв, но он стагнировал. И он неконкурентоспособен в настоящий момент. Это не какая-то моя переобувка, а констатация факта. Мы ничего не можем с этим поделать», — рассказал Redo в недавнем интервью The Flow.

На новом мисктейпе «Underated 2» эксперименты со звучанием продолжаются. Продакшеном релиза занимались Weetzy, Stereoryze, Blacksurfer и сам Redo, а в списке гостей засветились Ram и артист объединения Self Made Music — Kommo, с которым Никита фитовал на альбоме «Terminal».



