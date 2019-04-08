Отца Rihanna обвиняют в мошенничестве

Отношения Рональда Фенти (отца Рианны) с дочерью сложно назвать идеальными — в январе певица подала на него в суд за незаконное использование ее товарного знака. По словам Робин, отец проигнорировал неоднократные просьбы не использовать ее имя и марку Fenty для привлечения прибыли. Дело в том, что Рональд зарегистрировал компанию по поиску талантов Fenty Entertainment и уверял артистов, с которыми подписывал контракт, что Рианна является одним из партнеров. Он также пытался зарегистрировать сеть отелей под названием Fenty и почти договорился о туре певицы в Латинской Америке без ее согласия.

Теперь в суд обратился один из обманутых подопечных Рональда, рассчитывавщих на общение с Рианной — им стал рэпер из Северной Каролины Harvey J. Он утверждает, что подписывал контракт с Fenty Entertainment в полной уверенности, что его дальнейшим развитием будет заниматься Рианна. При этом в договоре была расписана рекламная кампания на сумму 750 тысяч долларов, из которых на его промо ушло только 50 тысяч. Более того, Fenty Entertainment теперь полностью контролирует его соцсети. Адвокат Harvey J. планирует вернуть артисту его интернет-ресурсы и взыскать с компании Рональда Фенти 700 тысяч долларов.