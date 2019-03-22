«Traumatix» — новый альбом Грязного Рамиреса с фитами ATL и Bumble Beezy

«Traumatix» — это сборник бэнгеров от Грязного Рамиреса, который он решил выпустить перед релизом второй части альбома «Symbiosis» (первая сольная пластинка Рэма, в которой сражаются два его альтер-эго). На фитах в альбоме «Traumatix» отметились Bumble Beezy и ATL.

««Symbiosis 2» я буду писать дальше, к нему надо будет основательно подойти, к проработке», — рассказал Рэм в интервью STUDIO 21. «Я слушал многих людей, как можно сделать лучше, и на это понадобится время. Сейчас альбом, который выйдет — «Traumatix» — это просто сборник ебаных бэнгеров, чтобы люди умирали на концертах, поэтому он так и называется».

В начале марта группа S3xtape — сайд-проект Грязного Рамиреса — представила дебютный релиз с одноименным названием. Как рассказывал Рэм в эфире STUDIO 21, «музыка, которую делает s3xtape, — это более гламурное ответвление хип-хопа. Это можно сравнить с роком, смешанным с хип-хопом, но у нас более дорогой и стильный звук. Моей первоначальной задачей было показать себя как разностороннего артиста. После того, как я познакомился с этими ребятами, я понял, что никто не сможет мне помочь в этом так, как они».



