RAM — о об альбоме «TRAUMATIX ULTIMATE», футболе и будущем баттл-рэпа

В этом месяце RAM выпустил альбом «TRAUMATIX ULTIMATE», в который вошли ремиксы и несколько новых синглов. В нашем интервью Рамирес рассказал, над чем работает сейчас, а также поболтал с Райтрауном о баттлах, футболе и судьбе артистов, которые уходят с лейблов.

Об альбоме «TRAUMATIX ULTIMATE»

Этот альбом — дополнение к первому «Traumatix». Изначально он задумывался как ремикс-альбом, как в свое время «Reanimation» у Linkin Park. Но в последнее время в моей жизни происходило много всего интересного, поэтому на альбоме появились еще и новые треки.

О проекте S3xtape

Все очень быстро развивается, и инстаграм S3xtape набирает больше подписчиков, чем мой — меня это бесит.

О клипе «Паразит»

Возможно, я больной фетишист, а может и наоборот. Я хотел объяснить людям, что ни при каких обстоятельствах не стоит сдаваться. Мне в жизни помогали пробивной инстинкт и живучесть, поэтому я сравниваю себя с паразитом, который начинает пускать корни в человеке.

О баттлах

Недавно мы с Сашей Ресторатором думали, какой новый формат внести в проект Versus. Я говорю: «Представь, если бы рэперы баттлились на сцене со своими инструменталистами, с живыми бэндами». Но я понимаю, что не каждый артист может позволить себе живую банду. Я бы пристрелил Loqiemean, кинул бы в него гитарой. Хотя я знаю, что баттлы его не интересуют.

Что касается 17-го Независимого баттла, для меня это новый опыт, и мне очень интересно. Раньше я не обращал на это внимания, но при таком большом ажиотаже и такой большой конкуренции, хотелось бы себя проявить.

Если киберспорт и подводные шахматы уже считаются спортом, то баттл-рэп тоже может им стать.

О встрече с Oxxxymiron

Пока Oxxxymiron был в Турции, я ему написал: «Когда приедешь, давай пересечемся». В итоге мы встретились и разговаривали про баттлы. Я спросил, как он относится к 17-му Независимому, серьезно ли это для него, потому что мы с ним набрали по максимальному количеству баллов. Теоретически может быть такое, что в какой-то паре мы пересечемся. Он сказал: «Чувак, я тебя просто порву». Я такой: «Братан, серьезно? За что? Я же сказал, что слова про тебя плохого не скажу». Просто он считает, что не обязательно переходить на личности и говорить друг про друга гадости — это правильные вещи.

Еще мы говорили о том, почему Versus стагнирует. Там уже давно не было именитых рэперов, а люди хотят крови и зрелищ. Видимо, многие уже «наелись» молодыми ребятами и хотят чего-то более интересного. Надо, чтобы Мирон выцепил иностранного МС и привез в Россию.

Мирон — очень сильный баттл-МС. Мне кажется, это тот человек, который умеет лучше всех выполнять работу над ошибками, и в нем по-прежнему жив дух соперничества. Я знаю, что он так же, как и я, любит баттлы всем сердцем. Так что он даже еще не проявил себя в полной мере.

Об уходе Oxxxymiron с Booking Machine

Мне от этой новости ни горячо, ни холодно. Я бы не пошел на BM, потому что меня в моей жизни все устраивает. У меня есть менеджмент, на меня работает крутая команда, и при этом я спокойно делаю музыку.

О камбэке группы Marselle и скандалах с Black Star

Камбэк группы Marselle — это очень круто, потому что я слушал их еще когда пешком под стол ходил. Обожаю трек «Москва». Круто, что парни — Леван и Нэл — остались друзьями и до сих пор работают вместе. Видно, что у них сплоченная команда. Думаю, что вдвоем они смогут раскрыть свой потенциал.

А по поводу судебных разбирательств с Black Star — не собираюсь туда лезть и кого-то судить. Мы не можем знать всех подводных камней. Это не мое дело, и оно меня не касается.

Я сейчас смотрю на Егора Крида и понимаю, что он начинает раскрывать себя в разных амплуа. У него отличная заявка на 17-й Независимый, хотя никто не ожидал от него такого. Яркий видеоряд, приятная песня — все по канонам, задорно, весело, интересно. Я бы вынес его со всей дурью, но он мне точно не соперник, хотя музон он делает качественный.

О футболе

Я пытаюсь найти команду, с которой смогу поиграть в футбол. Недавно меня взяли в ЛФЛ — Лигу любительского футбола, но я попал в какую-то стремную команду. Сейчас играю за команду Португальской лиги.

Что касается отбора на Евро, я очень рад за Украину, потому что Португалия в последнее время показывает отличный футбол. Я даже не ожидал, что украинцы дадут такой бой, хотя знал, что у них тоже сильная команда. Братья украинцы, вы сделали красиво.

О планах

7 ноября мы выступаем в Москве, Arbat Hall, 8 ноября — Питер, клуб Aurora. Будет много городов, надо запасаться терпением. Программа — 20 с лишним треков, и теперь мы гоняем с лайв-бэндом. Под плюс я иногда читаю более танцевальные, рейвовые треки, где мне надо подвигаться и позаводить публику. Мы устраиваем настоящий шабаш, я читаю и танцую брейк данс. После таких шоу я захожу в гримерку, и от меня пар херачит при комнатной температуре.

Помню, как на концерте Anacondaz я ворвался в слэм, и мне чуть не сломали челюсть. Я подумал: «Как вы вообще это вывозите?». Это очень жестко, хотя со стороны выглядит весело.

Дальше я буду готовить второй «Traumatix», потому что еще не доделал то, что хотел сделать. А тот альбом, который вышел сейчас, — это просто дополнение, эксперимент, чтобы показать, что ждет людей на концертах. А именно — полный разнос под электронные гитары.