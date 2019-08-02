Ram рассказал о фите с Dope D.O.D. «Crazy»

Сегодня Ram выпустил коллаборацию с голландской группой Dope D.O.D. — «Crazy». Совместный трек войдёт в переиздание альбома «TRAUMATIX», на котором будут старые хиты в новом звучании, а также свежие треки.

Ram рассказал нам, как случился этот международный коллаб:

«С Допами меня познакомила наша общая подруга Мария. Она с ними на коннекте уже давно. Рассказала парням, что есть в России такой рэпер, которой делает музыку примерно в их стиле. Мы начали общаться в WhatsApp. Оказалось, что они уже видели мои клипы и им очень даже вкатило. Я в свою очередь рассказал, как мы по ним тащились с 12-13 годов. Общение дошло до разговора о фите. Jay меня спросил: «Какое музло сейчас заходит в России?». По своему концертному опыту я привел несколько примеров: big beat и агрессивная танцевальная музыка. В моем случае — модернизированный euro dance. Мы решили начать с жанра big beat. Я попросил продюсеров MJFree и Encode настучать ахуевший дроп, придумал концепцию трека и кто за какой парт будет отвечать в песне. Получилось намного лучше, чем я себе представлял.

Хоть мы и читаем и общаемся на разных языках, работать с ними было очень легко. Мы точно понимали свои задачи. Я считаю, мы отлично справились. Через некоторое время можно будет ждать от нас уже танцевальный трек. Так как бит я уже слышал, могу с уверенностью сказать — это будет пиздец!»