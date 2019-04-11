Rae Sremmurd едут в Россию

Сегодня стали известны хедлайнеры фестиваля Locals Only, который пройдет летом в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. 29-30 июня в петербургском «Севкабель порту» выступят авторы хитов «No Type» и «Black Beatles» Rae Sremmurd. Компанию им составят Denzel Curry, OFFMi и Пошлая Молли. В Москву фестиваль вернется 20 июля — в этот день на площадке «Лужников» свои сеты отыграют инди-рок-группа American Authors, OFFMi и Пошлая Молли. В Сочи мероприятие пройдет 7 сентября — там выступят Мачете, Звери и PLC.

В начале года твиттер активно обсуждал возможный распад дуэта Rae Sremmurd, но, к счастью, слухи не подтвердились. Братья рассказали, что совместные планы выпустить альбом «SR3MMLIFE 4» в 2019 году по-прежнему в силе.