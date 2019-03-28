Бывший парикмахер R. Kelly рассказала о домогательствах со стороны певца

Ланита Картер, два года проработавшая парикмахером R. Kelly, рассказала CBS, что подверглась домогательствам со стороны артиста в 2003 году (когда ей было 24 года). До этого она давала показания против мистера Келли анонимно. По словам Картер, однажды R. Kelly разделся перед ней и потребовал сделать ему минет. Получив отказ, он стал мастурбировать перед Ланитой, кончил на ее блузку и несколько раз плюнул ей в лицо. Судмедэкспертиза доказала, что образцы спермы, взятые с блузки Картер, действительно принадлежали R. Kelly.

Картер объяснила, что решила открыто пообщаться со СМИ после диалога, услышанного в автобусе. Молодой человек сказал: «Слышали, что происходит с R. Kelly? Почему они просто не оставят мужика в покое?». После этого Ланита поняла, что больше не может молчать. «Я просто хочу помочь людям. Рассказать правду тяжело, если дело касается знаменитости — в 10 раз тяжелее, чем если это был обычный человек <…> Но я больше не стыжусь своего прошлого».

В этом месяце R. Kelly дал интервью CBS, во время которого с ним случилась настоящая истерика. Певец утверждает, что у него не было связей с несовершеннолетними, и он никогда не преступал закон в отношениях с женщинами (подробнее об обвинениях против мистера Kelly — здесь).