Следствию передан еще один секс-тейп с участием R. Kelly

TMZ пишет, что доказательная база против R. Kelly продолжает расти: в распоряжении следствия оказалось еще одно секс-видео с его участием — уже третье.

В воскресенье Глория Оллред — адвокат нескольких жертв R&B-певца — провела пресс-конференцию, на которой ее новый клиент Gary Dennis объяснил, как к нему попал секс-тейп R. Kelly (именно он передал видео правоохранительным органам). По словам Гэри, он перебирал свою VHS-коллекцию и внезапно натолкнулся на эту запись, при том что никогда не был знаком с Kelly. В кадре певец занимается сексом с несколькими несовершеннолетними (на вид) девушками. Запись, которая сейчас тщательно расследуется, предположительно была сделана в 1990-е.

На прошлой неделе R. Kelly дал интервью CBS, во время которого с ним случилась настоящая истерика. Певец утверждает, что у него не было связей с несовершеннолетними, и он никогда не преступал закон в отношениях с женщинами (подробнее об обвинениях против мистера Kelly — здесь).