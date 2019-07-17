R. Kelly заключили под стражу и отказали в залоге

Расследование по делу R. Kelly продолжается, и на днях суд штата Иллинойс отказал певцу в освобождении под залог. Прокуроры настояли на этой мере, так как, по их мнению, мистер Kelly препятствует правосудию и может покинуть штат. При этом сам артист продолжает утверждать, что не виновен ни по одному из предъявленных обвинений (если вы не видели интервью R. Kelly для CBS, во время которого с ним случилась настоящая истерика, посмотрите его здесь).

Напоминаем, Kelly обвиняют в сексуальных преступлениях, а также подкупах и угрозах в адрес жертв, чтобы те хранили молчание. В распоряжении суда находятся видеозаписи сексуальных контактов артиста с несовершеннолетними девушками, которые были переданы следствию людьми из ближайшего круга R. Kelly. Певца обвиняют в изготовлении и получении детской порнографии, сексуальных действиях в отношении несовершеннолетних, препятствии правосудию и не только. По версии прокуроров, Kelly и его команда ездили по стране в поисках девушек, готовых присоединиться к его «секс-культу» (предполагается, что певец держал своих жертв взаперти, требовал называть его «папочкой» и наказывал за любое неповиновение).

В середине 2000-х Kelly уже был фигурантом уголовного дела, связанного с детской порнографией, но тогда суд присяжных признал музыканта невиновным.

Во вторник документальный фильм «Surviving R. Kelly», в котором жертвы певца рассказывают о своих абьюзивных отношениях с ним, получил номинацию на Emmy.