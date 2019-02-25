R. Kelly грозит 70 лет тюрьмы

R. Kelly — R&B-легенда 90-х, автор таких хитов как «I Believe I Can Fly», «Ignition», «I Wish» и многих других — обвиняется в 10 эпизодах насилия над четырьмя несовершеннолетними девушками. Если певца признают виновным, ему может грозить до 70 лет заключения (напоминаем, сейчас мистеру Келли 52 года). Первое слушание по делу состоится 8 марта, при этом сторона защиты утверждает, что планирует добиться оправдания по всем пунктам.

Во время январских каникул на канале Lifetime вышел документальный фильм под названием «Surviving R. Kelly», в котором предполагаемые жертвы артиста рассказывают о своем опыте отношений с ним. Большинство девушек, согласившихся на интервью, были несовершеннолетними, когда вступили в связь с мистером Келли. Все они утверждают, что пострадали от так называемого секс-культа: Роберт Келли требовал называть его «папочкой», запрещал девушкам общаться с семьями и контролировал каждое их действие: от активности в соцсетях до походов в душ. Более того, R. Kelly имел привычку снимать на видео все свои сексуальные контакты, а потом показывал записи друзьям. Одна из последних девушек, обвинивших артиста в насилии, утверждает, что он заразил её герпесом.

Слава педофила тянется за R. Kelly уже давно. Еще с 2000-х его обвиняют в многочисленных связях с несовершеннолетними и изготовлении детской порнографии. Самым резонансным был случай со слитым секстейпом, на котором некий мужчина (предположительно, R. Kelly) мочится на 14-летнюю девочку, а затем занимается с ней сексом. Тем не менее, на суде (в июне 2008) присяжные признали R. Kelly невиновным: он заявил, что мужчина на видео — не он, а семья предполагаемой жертвы отказалась подтверждать личность девочки.

После выхода фильма «Surviving R. Kelly» полиция вновь заинтересовалась делом мистера Келли и обнаружила еще две секс-записи, на которых певец вступает в контакт с девочками-подростками. Во время разбирательств радиостанции и стриминговые сервисы начали еще более активно бойкотировать музыку R. Kelly, а лейбл Sony разорвал с ним контракт. До того, как певцу официально предъявили обвинения, он собирался выпускать альбом и искал нового дистрибьютора.